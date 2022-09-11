台軍戰備彈藥預算飈 台智庫：備持久戰 陸專家：台海倘衝突 美不敢保證出兵

台專家：強化軍隊外援斷絕準備

台灣行政院此前宣布2023年度總預算案為2.7萬億元（約6900億港元），其中台國防部支出預算4151億元（約1056億港元），增長約12.9％，國防部表示，重點將持續推動「機艦國造」、提高裝備妥善、補充彈藥存量並提升後備戰力，發展「不對稱作戰」（asymmetric warfare）能力。中央社昨報道，台「國家政策研究基金會」副研究員揭仲表示，明年「作業維持」達1337億元，較今年的1069億（約270億港元），大幅增力25％。

揭仲分析，台預備明年大量採購各種傳統彈藥，預算規模是今年的4倍，以增加戰備彈藥存量；地面部隊也將開始進行大規模缺裝補充，包括後備部隊；此外，海空軍為應付大陸對台灣周邊海空域的「襲擾」，導致零附件採購預算大量增加。其中陸軍司令部在「戰備彈藥及教育訓練用彈藥購置」部分就編列近80億元（約20億港元），幾乎是今年編列21億元（約5.3億港元）的4倍。

揭仲認為，這顯示軍方為應付2027年台灣海峽可能的軍事風險，已調高各類彈藥與裝備器材的戰備存量，並希望在短期內快速補足，強化軍隊在戰時外援可能斷絕的環境下，為持久進行防衛戰做準備。

陸專家：美軍售或遠不達台期待

此前台總統蔡英文表示，明年度將增加預算採購新式戰機，提升海空戰力。不過，大陸「太和智庫」研究員陳浩洋認為，美國對台軍售的作用和價值，可能遠達不到台灣當局的期待。他表示，台方一直希望購入美國的M109A6自走炮，但拜登政府臨時反悔，稱最快於2026年才能交貨。就算賣的是精良裝備，也附帶限制使用條件，如售台F-16戰機，卻不允許台機師在日常訓練中實際發射。此前，台軍方確定將不採購M109A6自走炮，改增購18套海馬斯（HIMARS）多管火箭系統，加上今年原本編列的11套，總數將達29套。

陳浩洋又稱，過去美軍在越南戰爭、從阿富汗撤軍，以及近期俄烏衝突都表明，美軍未來可能會在台海衝突上採取聲稱的「不遺餘力地對台灣進行軍事支持，來提高島內所謂的自我防禦能力」，至於直接出兵台海，「美國政府從來不敢保證」。

明報記者