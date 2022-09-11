指新冠死亡率或遜流感 券商專家報告遭刪

華泰證券首席宏觀經濟學家易峘撰寫的題為「新冠：海外新變種死亡率或已低於流感」的報告，指在Omicron新變種病毒破壞力下降的背景下，亞洲各地區「正進一步放鬆疫情相關管控措施，並向『全面重啟』推進」。

有網民質疑清零 有質疑報告權威

報告指，綜合澳洲、日本、韓國、新加坡、越南、印尼、香港等地數據，Omicron新變種病毒BA.5雖致亞太地區感染率回升，但重症和病死率大幅降低，部分國家（地區）滾動病死率低於0.1%、低於流感病死率，病毒強度下降或為「確定趨勢」，加之不少輕症患者選擇不上報，實際死亡率或更低，代表威脅性更輕。

報告推出後，一度被部分內媒及網絡平台轉發，迅速引發關注。惟有關內容不久後即遭刪除，華泰證券官網及微信公眾號也將該報告撤下，該報告的截圖則繼續傳播。有網民表示，該報告反映實情，且一次對比7個亞洲國家（地區），質疑在這種情况下，為何官方仍要堅持清零政策。亦有網民指出，券商並非醫療機構，該類報告的專業性權威性成疑。

（新冠疫情）