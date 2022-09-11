京爆疫封校 孫春蘭促守底線迎二十大 吳尊友：目前新冠形勢 武漢上海後最嚴峻

傳媒大學多棟建築列高風險

國家衛健委昨（10日）公布，前日新增1233宗本土感染，其中北京有16宗，均屬隔離觀察人員，當中分別有8人和6人住在近期爆發群聚疫情的中央民族大學附屬中學和北京化工大學昌平校區。兩所學校已分別累計報告41宗和16宗感染，但未發現外溢。

位於北京朝陽區的中國傳媒大學，前天下午3時許亦透過微信公眾號發出通知，稱校方當日接到朝陽區疾控中心信息，告知有1宗疑似陽性病例為該校學生，校方當天下午5時即封閉校園，排查人員和消毒。《北京晚報》報道，傳媒大學昨凌晨已經展開全面核酸檢測，影片可見，師生們摸黑排隊接受核酸檢測。

而據北京昨日通報，當日0時至下午3時，朝陽區再新增7名感染者，均為傳媒大學學生；另有兩名核酸初篩陽性者，均為隔離人員，為確診者的密切接觸者。官方稱這批學生曾在2至9日期間，乘坐多趟班次列車、航班及地鐵，並到訪不同餐廳、酒店、奶茶店及便利店，亦有人於前日下午及夜晚時段，前往校園附近的民航總醫院就診。

目前傳媒大學已判定密接584人，校區內23號樓、36號樓、55號樓被劃為高風險區，實行區域封閉、足不出戶；另外多家餐廳和宿舍樓等被劃為中風險區，實行人不出區、分流取物。逾300人採樣隊伍，已連夜逐個宿舍上門採樣，全校師生共計採樣11,011人。周邊的梆子井學生公寓、中傳國際交流中心、北京第二外國語學院及鄰近的珠江綠洲家園社區，亦臨時封控並全員檢測。

醫院疑因感染者到訪停診封控

民航總醫院昨晨6時許於微信公眾號稱，根據防控要求，即時診醫院門急診暫停接診，院區實施臨時封閉管理。官方未交代原因，但疑與有陽性學生曾來此就診有關。

對多地疫情此起彼伏，吳尊友前晚在微博發文指，每日千宗以上個案的嚴峻形勢已持續約1個月，新報告疫情省份一旦發現就有幾十甚至上百名感染者，認為西太平洋爆疫給中國造成外防輸入壓力，以及Omicron使隱匿傳播更常見所造成，形容「這是自武漢疫情以後、除上海疫情之外，我國新冠疫情形勢最為嚴峻、複雜的」。

新華社報道，國務院聯防聯控機制前天召開視像會議，孫春蘭要求牢牢守住不發生規模性疫情的底線，高效統籌防疫和經濟社會發展，突出外防輸入、人員有序流動、重點場所的防控，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求，「以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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