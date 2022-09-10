北京聞風：中國加速「北上」合作 ／文：鍾鳴九

自2015年俄羅斯舉辦首屆東方經濟論壇以來，中國均未缺席。此前國家主席習近平出席了第四屆，視像參與了第六屆，其餘四屆均派副國級領導參加。考慮到疫情等因素，中國此次由政壇第三號人物出席，足見對加強該區域合作的重視。

俄向東華向北 合作阻力降

觀察人士指出，向北拓展合作空間與中國國家戰略相契合。東北地區於中國能源安全、糧食安全等至關重要，上月習近平到遼寧省錦州、瀋陽等地考察調研，再提東北振興，而深化中俄東北─遠東地區經貿合作將為東北振興提供更多支撐。

俄羅斯創辦東方經濟論壇旨在促進其遠東地區開發與國際合作，受美歐等國制裁影響，俄與西方正常經貿往來基本停滯，因此「向東轉」的趨勢更明顯，與中國「北」向合作需求相契合。

栗戰書在論壇指出，中方將繼續支持和參與俄羅斯遠東開發，助推中國東北全面振興與俄遠東開發國家戰略深度對接。

中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所副研究員王晨星表示，俄遠東地區90%以上的外資來自中國，但一些具體合作項目受法律、制度銜接等因素影響進展並不順利。經烏克蘭危機與多國制裁後，不少俄企生存狀况堪憂，留下大量空缺有待填補，因此合作阻力也大幅下降，一些長期擱置的項目此次一錘定音。

中國未來參與北極開發值關注

值得注意的是，北上合作並非中國獨家策略，印度、越南、緬甸等更「南」國家對俄在遠東乃至亞太地區合作興致很高。尤其是東盟國家，近年與俄經貿合作勢頭迅猛，截至2021年底，雙邊貿易額增長27.5%，達200億美元，此次還與俄簽署一系列在經濟、貿易和能源等多個領域加強合作的協議。

此外，有觀察人士指出，中國未來如何參與北極地區開發亦值得關注。隨着全球氣候變暖，北極冰川加速融化，北冰洋作為航道價值日益突顯，北極開發作為重要議題在此次論壇上展開討論，但遠東地區基礎設施建設相對落後限制了北極航線發展。

中國早在2017年發布的《「一帶一路」建設海上合作設想》中提出要建立中國—北冰洋—歐洲通道，這條通道的重要銜接點就在俄羅斯遠東與中國東北。分析人士表示，中俄未來若能合作增強航道沿線港口、碼頭建設，完善油氣配套設施，深化該區域互聯互通，就能發揮北極航線的能源戰略通道功能，緩解海上能源運輸的「馬六甲困局」，從而保障中國能源安全。

文：鍾鳴九