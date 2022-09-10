中央政治局會議預告修黨章

新華社報道，會議由中共總書記習近平主持，會議聽取了十九屆中央委員會向二十大的報告稿在黨內外一定範圍徵求意見的情况報告，聽取了《中國共產黨章程（修正案）》在黨內一定範圍徵求意見的情况報告，聽取了十九屆中紀委向二十大的工作報告稿徵求意見的情况報告，決定根據這次會議的意見修改後，將這3份文件稿提請十九屆七中全會討論。會議還審議了《十九屆中央政治局貫徹執行中央八項規定情况報告》、《關於黨的十九大以來整治形式主義為基層減負工作情况的報告》等。

會議認為，二十大對鼓舞和動員全黨全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義、全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興具有重大意義。要科學審視當今世界和當代中國發展大勢，深入總結黨領導人民推進改革開放和社會主義現代化建設的生動實踐和新鮮經驗，從新的時代條件出發，針對中國改革發展面臨的新形勢新任務，從戰略全局上對黨和國家事業作出規劃和部署。

會議稱，二十大將根據新形勢新任務對黨章適當修改。要把二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，使黨章充分體現馬克思主義中國化時代化最新成果，充分體現黨的十九大以來黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰略，明確新形勢下堅持和加強黨的領導、推進全面從嚴治黨的新要求，更好以偉大自我革命引領偉大社會革命。