封城逾月求診難物資缺 伊犁道歉 新疆增545宗 有網民稱一歲兒失救亡

「天山網」消息，新疆衛健委數據顯示，截至前日，新疆有本土確診病例15例；本土無症狀感染530例，高中風險區近300個。其中伊犁哈薩克自治州伊寧市有高風險地區76個，中風險地區55個，幾乎涵蓋全州各區域。由於封控的原因，當地也出現醫療管理混亂，居民就醫困難，物資短缺等問題，成為這兩日微博、抖音等平台的熱搜話題，有伊犁民眾甚至要網上「求援」，希望能引起當局重視。

有網民稱爺爺因斷糧自殺

有微博用戶「伊寧市小百姓」發文稱自己不到一歲半的孩子，因為封控原因不收急診被耽誤病情離世，甚至因殯儀館封閉，遺體直接被送去火葬場火化，親人沒能見孩子最後一眼。該用戶還在網上附上孩子的死亡證明和遺照，顯示死亡原因為感染性休克。此外，有網友發文稱，樓上陽性後其被送去隔離，回來後家中雪櫃的東西被檢疫人員清空，現在面對封控，什麼吃的東西都沒有。也有網民稱爺爺因為沒有食物上吊自殺，亦有人投訴社區私自販賣捐贈物資等，但發布信息的帳號多數被刪除，已無法求證真偽。

不過，《伊犁日報》公布號「詩畫伊犁」7日發布評論稱，伊寧市全城實行「靜默管理」已有一個多月，讓許多群眾產生焦慮，「當群眾被封閉在家中一個多月，那種求醫而不得的無助、至親突然離世的錯愕、孕婦的產前抑鬱、獨居老人無人照護的無奈、社區物資配送不及時」等問題得不到及時解決，引發了一些不滿情緒也是正常的。《環球時報》前總編胡錫進昨亦發文表示，針對伊犁、貴陽的問題，讓封控中的民眾能吃得好飯，有急病能及時就醫，才是政府的「底線」。

副州長稱整改就醫問題

昨伊犁州副州長劉慶華表示，伊寧市群眾反映的就醫難問題確實存在，這反映出當地工作中還有不少短板和不足，幹部作風還存在不實不細的問題，「伊犁州黨委、政府對由此給各族群眾生活帶來的影響和不便表示深深的歉意」。央視報道，劉慶華稱，針對群眾關心的就醫問題，當地將立刻整改，統籌各類醫療資源，暢通醫療服務渠道，州直（單位）和伊寧市所有醫療機構正常診療，全力保障疫情防控期間群眾就醫需求。

另據新疆庫爾勒市委宣傳部微信公眾號消息，該市昨日發布兩則通報就疫情防控問題公開道歉，通報表示在防控中存在不足，懇請市民繼續支持防疫工作；並就哄抬物價、缺斤少兩、菜品單一、質量差等現象，採取措施進一步做好小區生活物資供應；對產生配送問題的社區街道幹部交由紀檢監察部門處理。

國家衞健委發言人米鋒昨天通報河南、河北、江蘇、浙江、寧夏等5個省區的8個縣市，出現「層層加碼」過度防疫的情况。重申要嚴格按照第9版防控方案和「九不准」要求行事。

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676