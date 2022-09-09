6月曾稱「不應」 衛健委：沒疫情地區亦須常態核酸檢測

檢測供應商收款壓力增

各地頻繁開展檢測，令核酸檢測供應商收款壓力增大。彭博社引述杭州迪安診斷、廣州金域醫學等公司的財務報表指出，截至6月30日，8家大型上市病毒檢測機構的應收帳款合計增加141億人民幣（約159億港元），同比增長73%。迪安診斷上半年應收帳款為107億人民幣（約121億港元），高於上年同期的54億人民幣（約61億港元）。金域醫學、潤達醫療、蘭衛醫學均在報告中提出因核酸檢測費用未結帶來的壞帳警告。

中秋臨近，受疫情及管控政策影響，相較端午假期，國內航線均價降近三成。《北京晚報》報道，交通運輸部應急辦副主任周旻說，預計中秋假期全國日均發送旅客約2400萬人次，同比下降32%，較2019年下降53%。受疫情形勢和各地防控政策影響，假期以本地遊、周邊遊、短途遊為主，不會出現明顯的客流高峰。

中秋旅客料跌三成

周六（10日）起至10月31日，全國乘坐飛機、高鐵等交通工具，均需查驗48小時內核酸陰性證明。

（新冠疫情）