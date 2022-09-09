貴陽40萬人小區封控 居民稱3天沒飯吃 當局道歉 省委書記促「生活保障保到位」

貴陽市政府昨日（8日）通報表示，當天上午10時至下午4時，全市新增43宗確診個案。稍早發布會顯示，全市本輪疫情以來，至昨晨累計報告陽性感染396宗。

有「亞洲第一小區」之稱、位於貴陽南明區的花果園小區，是全國最大棚戶區改造項目，內有約14萬住戶，人口超過40萬，佔地面積達6000多畝。小區9月開始陸續被封控後，約於6日網上開始出現大量求助信息。小區微信群聊截圖信息指「滿屏都在要飯」，還有人在朋友圈發文稱「不想成為疫情期間第一個餓死的人」。

網文稱有人嚼冰充飢

微信公號「星球商業評論」周三（7日）發表〈貴州飢餓遊戲〉一文，記敘花果園S2區租客遭遇。26歲的小斌聽到政府在發布會上表示物資很充足，於是什麼也沒準備。小區被封後，他發現美團和政府指定App都買不到菜，與合租室友餓了兩天，選擇把自來水燒開凍在雪櫃裏，「餓了就嚼冰塊」。他們聯絡居委會及報警都未能解決食物問題，最後靠鄰居提供一些即食麵救濟，「和室友一商量，決定節約着吃，每天只吃一桶泡麵」。

有相近經歷的住戶不少，有網民批評「沒想到疫情第三年還會出現這種問題」。民怨發酵後，貴州省多部門周三出面致歉及表態。

據「貴陽發布」，省財政廳表示，追加5000萬人民幣疫情防控備用金，將下達至省糧食和物資儲備局，重點採購急需的核酸檢測試劑、防護服、隔離衣、護目鏡等醫藥物資。

花果園所在的南明區防疫指揮部發表道歉信，稱由於經驗不足、方法欠妥，導致有居民深夜仍在排隊等待採樣，有區域生活物資供應不足，對此深表歉意。貴陽市商務局解釋物資配送情况稱，各大超市員工、外送騎手到崗率僅五成，訂單量則是往常8倍，「配送過程中，（騎手）又因時空交集原因陸續變成黃碼而退出」，進一步造成人手緊張。據不完全統計，美團、京東、盒馬等保供企業被賦黃碼人數逾千。

外賣車手僅半值勤 多人變黃碼

據《貴州日報》報道，貴州省委書記諶貽琴周三在貴陽暗訪防疫工作，走訪學校、老舊小區及超市，表示實施臨時靜態管理的地區要真正做到靜態管理管到位、生活保障保到位，緊緊依靠人民群眾堅決打贏疫情防控攻堅戰。

（新冠疫情）