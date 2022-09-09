瀘定地震增至86死 毛長征住址受損

國台辦感謝台各界慰問捐贈

瀘定地震後，台灣總統府、行政院及陸委會在6日分別表示慰問及關懷，盼搜救和災後復原工作順利進行，並願提供援助。「環球網」報道，國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，災情發生後，台灣各界通過各種形式向災區表達關切慰問，台商台企踴躍向災區捐款捐物，「我們對此表示感謝」。

台遊客獲救後加入救援工作

地震發生後，從震央磨西鎮通往海螺溝景區的唯一道路中斷，當局搶修道路。昨有報道指，海螺溝景區門口到景區1號營地約7公里道路，已完成清理3公里。據《新京報》報道，來自台北的遊客李柔，在地震後受困於海螺溝景區。她在救援人員協助下，翻山越嶺徒步數小時後，成功撤離海螺溝。李柔在磨西鎮投入救援工作，協助發放物資。李柔說：「我看到救援隊日以繼夜奔赴災區救援真的很感動，他們是我看到的最美風景，我們是生死之交。」

此外，位於震央區域磨西鎮的磨西天主教堂，是當年中共領導人毛澤東長征經過時住過的地方，該地有不同程度受損，教堂鐘樓外牆開裂、立柱變形，神甫樓屋頂有垮塌，房屋結構受損。四川省文物局表示，已部署災後文物排查和臨時保護工作，防止餘震造成二次破壞；將組織專家勘察，盡早展開保護修繕。

另據中央氣象台網站消息，昨晨8時至今晨8時，瀘定地震災區發生地質災害的氣象風險高（橙色預警），提醒當地注意防範降雨引發的地質災害。