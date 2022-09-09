俄總統助理：「習普會」料下周烏茲別克舉行

俄專家：習訪哈薩克將簽燃料等協議

哈薩克外交部發言人斯馬迪亞羅夫（Aibek Smadiyarov）周一曾在新聞吹風會上通報說，習近平將於本月14日訪問哈薩克、會晤哈總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）並簽署多項雙邊協議。至截稿前，中方未證實習近平這一出訪消息。俄羅斯衛星通訊社昨引述俄羅斯外交學院當代國際問題研究所專家湼日丹諾夫（Vladimir Nezhdanov）說，在習訪哈期間，預計將簽署燃料動力及其他行業的一系列雙邊協議，包括農工綜合體、石油化工、天然氣化工、機械製造、基礎設施等。

如果成行，這將是新冠疫情爆發後，時隔兩年多來習近平首次出訪。哈薩克外交部發表的聲明說，習近平在訪問哈薩克後，將於15日與托卡耶夫一道前往烏茲別克的撒馬爾罕市，出席上合組織的年度首腦會議。俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫昨透露，15至16日「習普會」料將在撒馬爾罕舉行，「這將是非常重要的會晤」。

栗戰書：促進中俄遠東合作

另據新華社，第七屆東方經濟論壇全會前天下午在海參崴（符拉迪沃斯托克）舉行，全國人大常委會委員長栗戰書出席並致辭，題為《推動世界多極化進程 開啟區域合作新篇章》。栗戰書表示，中國是俄羅斯遠東開發的重要合作伙伴，中方將進一步加強同俄羅斯的貿易、能源、農業、基礎設施建設、科技、教育、醫療、文化等領域的全方位合作，繼續支持和參與俄羅斯遠東開發，助推中國東北全面振興與俄遠東開發國家戰略深度對接，促進中俄在遠東合作取得豐碩成果。