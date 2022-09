【明報專訊】台灣外交部昨天發布今年「雙十節」宣傳影音短片《堅韌台灣 立足世界》(Resilient Taiwan, One with the World),首章以「民主台灣 攜手世界」為主題,稱突顯台灣堅定與國際社會攜手共同守護民主價值。影片完整版片長5分9秒,相關影片在台外交部官方網站,以及facebook和Instagram等社交媒體發布。