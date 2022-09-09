白宮國安顧問：「陸或攻台」是顯著威脅

蘇利文接受彭博社訪問時表示，大陸可能攻台仍是顯著威脅，北京的官方政策明指不排除武統台灣。但其未提出大陸可能攻台的時間，他說美國政府在台灣問題上的立場沒變，未來會持續抵抗任何試圖以武力改變現狀的行為。

蘇利文透露，計劃會晤美國國會領袖，討論《台灣政策法案》，該法案包括將台灣列為美國的主要非北約盟友，向台灣提供約45億美元（約353億港元）安全援助，以及支持台灣加入國際組織等內容，指法案若獲通過，將能夠在全方位領域提升美台關係。

邱太三盼對話紓緩台海情勢

延期訪美的邱太三，7日以視像方式在陸委會委託遠景基金會與華府智庫新美國安全中心（CNAS）舉辦的「台灣、兩岸關係與演進中的世界」國際研討會上致辭。據中央社報道，邱太三指摘大陸改變區域秩序及台灣海峽現狀，呼籲應以務實溝通降低兩岸間的誤解與誤判，避免台海局勢陷入失控危機。邱指出，維護台海和平是「共同責任」，但強調不接受任何「解決台灣、侵犯主權」的政治方略或制度安排。