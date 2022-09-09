蔡晤美議員：冀與美簽約避雙重課稅 北京批「竄訪」 大型無人機越台海中線

蔡：有信心台美達「高質」貿易協議 眾院小組副主席同稱推動

《聯合報》報道，蔡英文昨上午在總統府會見由墨菲（Stephanie Murphy）率領的8議員訪問團。蔡英文致辭稱，今次來台眾議員訪問團規模最大，議員橫跨民主、共和兩黨，來自軍事、外交、國土安全與賦稅等4個不同委員會，共同之處則是「台灣真摯的好朋友」。蔡英文說，台灣會持續和美國一起努力建立更緊密的經貿關係。「台美21世紀貿易倡議」已宣布將展開協商談判，蔡期待也有信心透過這倡議，和美國洽簽高標準的貿易協定，促進雙方經貿發展；也希望未來能和美國簽署《避免雙重課稅協定》（ADTA），為彼此打造更良好投資環境，期盼在座議員一起支持。

墨菲致辭稱，今次訪團象徵美國國會對台灣堅若磐石的承諾，美國國會現在能做的就是深化美台之間經濟合作，尤其是推動擬定高標準的自由貿易協定，文化方面交流也非常重要，如學術界、公民社會及政府之間的交流。她對美台關係發展前景樂觀，也樂見國會成員支持美台堅定關係。

台灣美國商會發文 稱美與外地達自貿協議可能不大

美國之音報道，台灣美國商會昨發文，說過去兩年來出現的一些重要因素，促使華盛頓比以往任何時候更願意推進與台灣的經貿談判。這些因素包括科技產品供應鏈的危機突出了台灣能扮演的關鍵角色，台灣2021年躍升為美國第八大貿易伙伴，美中關係惡化促使華盛頓更願意根據台灣本身的因素、而不是在美中關係的框架下制定對台政策。

但文章說，在美國目前政治環境下，與任何國家或經濟體達成自貿協議的可能不大，因為許多國會議員擔心自貿協定會導致更多工作機會向外流失，工會和環保組織大多也反對美國簽訂自貿協定。

墨菲一行前晚抵台，除與蔡英文會面，也拜會台國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外長吳釗燮款宴，以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。訪團今日離台，此行是自美國眾議長佩洛西訪台起計，美方第四批議員訪台團；計及兩個州長訪團，則是美方第六團。

外交部促美停止與台官方往來

在北京，外交部發言人毛寧昨回應墨菲一行訪台時表示，「美國國會有關議員竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違反美方作出的僅同台灣保持非官方關係的承諾，中方對此強烈不滿、堅決反對」，又敦促美方立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，「中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整」。

台國防部昨（8）日稱，截至昨下午5時，偵獲解放軍飛機45架次及軍艦7艘次，持續於台灣周邊海空域活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。台灣公布的機種和示意圖顯示，在45架次飛機中，有多達7個機種，其中大陸最大型的無人機之一「TB-001」跨越台海中線；有25架次軍機進入台灣西南空域。

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