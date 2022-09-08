瀘定地震增至74死 災區封控須每日核酸

據中國地震台網消息，瀘定5日發生地震後，當地餘震不斷，截至昨早7時，四川瀘定地震共記錄到3級以上餘震13次，其中，4.0-4.9級地震2次，3.0-3.9級地震11次，目前最大餘震4.5級。目前地震已造成74人遇難。前方指揮部披露，地震已造成甘孜州40人遇難、14人失聯、170人受傷；雅安市34人遇難、12人失聯、89人受傷。傷亡人數仍在統計。

人車只出不進 安置點「不聚集」

央視報道，瀘定地震發生後，所屬的甘孜州防疫指揮部宣布，瀘定縣及海螺溝全域實施臨時管控，人車只出不進，暫不接受社會救援力量參與搶險救災；經州、縣防疫指揮部批准進入者，須持24小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼且無風險城市旅居史，並在管控區入口處接受「落地檢」，才可進入；災區返鄉群眾確需進入的，還須持有目的地鄉鎮（街道）出具的證明。

此外，災區群眾和參與救援人員須做好自我防護，每天展開1次核酸檢測；進入人員聚集場所或密閉空間須查驗健康碼、行程卡、風險城市旅居史，全程佩戴口罩；災區安置點群眾須堅持「不聚集、不紮堆、不聚餐」，避免發生交叉感染。

另據新華社報道，瀘定震區周邊昨晚至今日，將有中雨及局部地區大雨，要密切關注此次降雨過程與前期降水疊加可能產生的影響和次生災害。四川省氣象局昨日發布山洪災害藍色預警，康定 、瀘定 、石棉等縣市可能發生山洪災害。

專家籲警惕泥石流

中國地震災害防禦中心副主任吳健表示，震央附近地區高山峽谷地形是地質災害高發地區，由於地震滑坡、崩塌的發生具有一定的滯後性，如發生降雨可能引發泥石流，在現場的應急救援人員要高度警惕。目前，四川省地質災害指揮部啟動省級地質災害二級應急響應，展開地質災害隱患排查。