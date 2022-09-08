再有美議員訪問台灣 規模最大 將晤蔡英文

越南裔的佛羅里達州眾議員墨菲率7位議員及隨員共13人的訪台團，是繼美眾院議長佩洛西訪台後來台的第四個議員代表團及美國派出的第六個訪台團，也是美本屆國會規模最大眾議員訪台團。墨菲一行抵台後，台外交部及美國在台協會派員前往接機，訪團成員僅揮手致意未發表任何談話，對於來台目的及拜會對象也不願多談。不過，中央社報道，訪團在台期間將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受台外長吳釗燮款宴，以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。《自由時報》指墨菲同時也是軍事委員會「情報暨特種作戰小組」的副主席，這次率領跨黨派眾議員訪台，是否有「特殊任務」也引起外界猜測。「鏡新聞」及路透社稍早引述知情人士稱，墨菲將停留至周五（9日），訪台期間或會商討台美的情報交換工作。

法代表團同日訪台

另外，法國參議院跨黨派代表團昨日（7日）日上午抵台，展開為期6天的訪問。代表團一行共5人，由參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）率領，另包括外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委員會副主席馬克（Alain Marc）等。此行他們將與賴清德、台立法院長游錫堃、監察院長陳菊等人會面，擬就亞太安全、科技創新、產業供應鏈等議題交換意見。台外交部昨晚表示，法國議會團其中一名團員確診，已暫停個人行程。該團員已接種4劑疫苗，身體並無任何不適，其他團員將繼續既定行程。