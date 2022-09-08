首批大法官 曾審理薄熙來周永康案

自2006年7月5日始，中央紀委會同有關部門，對上海市勞動和社會保障局違規運營社保基金問題進行調查。調查發現，時任中央政治局委員、上海市委書記陳良宇涉嫌嚴重違紀。當年11月，沈德咏已從最高法調任上海市委常委、市紀委書記，負責查處此案。

負責查處陳良宇案

2008年4月，陳良宇被天津市第二中院以受賄罪、濫用職權罪兩項罪名一審判處有期徒刑18年。陳案被宣判後，沈德咏當年4月調回最高法任正部長級副書記、常務副院長，同時被授予一級大法官。

在擔任最高法常務副院長期間，正值中央下大力氣整治腐敗。特別是2012年底中共十八大之後，颳起「反腐風暴」，一大批省部級甚至更高級別幹部落馬，接受審判。據《中國新聞周刊》報道，「無論是十八大前落馬的薄熙來，還是十八大後被查的周永康、令計劃、蘇榮，案件審判時身為大法官的沈德咏都是坐鎮一線，親自指揮」。