最高法前副院長 縱容親屬秘書充當司法掮客 沈德咏開除黨籍公職

沈德咏於3月21日「落馬」，是今年首個被查的正部級高官，他也是落馬高官中首名曾任一級大法官者。沈德咏現年68歲，江西修水人。曾任江西省紀律檢查委員會委員、常委、副書記，上海市委常委、市紀委書記，最高法院黨組副書記、常務副院長、審判委員會委員等職。

十八大後不收斂 應嚴肅處理

落馬5個多月後，中紀委國家監委昨在通報稱，沈德咏嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

通報指出，經查，沈德咏喪失理想信念，背棄職責使命，罔顧黨中央三令五申，大肆干預插手司法活動，從公平正義的守護者淪為法律秩序的踐踏者，嚴重破壞司法公信力，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊；違反組織原則，對黨不忠誠不老實，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用中違規為他人謀取利益；喪失紀法底線，執法犯法、靠案吃案，大搞司法腐敗、權錢交易，利用職務便利為他人在案件處理、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

在通報中，「公器私用，縱容默許親屬、秘書利用其職務影響充當司法掮客，把黨和人民賦予的權力當作謀取私利的工具」是首次出現在落馬官員的處分通報。據財新網、澎湃新聞等內地媒體報道，沈德咏被帶走調查前，其在最高法院時期的三任秘書先後被帶走協查。曾任沈德咏秘書的辛志宏，從最高法院離職後擔任北京的國宏律師事務所主任，該所代理的最高法院案件標的額超過千億元（人民幣，下同）。其中一宗涉及新華人壽保險有限公司股權糾紛的案件，在全國政法隊伍教育整頓期間受到中央督導組關注，據信這是沈德咏案發的導火索之一；該案律師費高達1億多元，曾在二審改判。

離任時曾稱「問心無愧」

沈德咏兩度任職最高法長達18年。2018年調往全國政協任職時，最高法曾發文稱，沈是「我國首批大法官中最後一位離開法官崗位的」。在離任最高法時，沈德咏曾透過最高法院全體幹警的辦公平台發布一份「離職告別書」，其中寫道：「我在這個崗位上已經堅守了18年，尤其是在常務副院長的位置上堅守了創紀錄的10年零2個月，這是一個難度不小、風險不低的崗位，我自認為基本上做到了立足崗位、守好本分、盡力而為，沒有貪瀆擅權，沒有媚上欺下，沒有攬功諉過。」他自稱，在最高法「始終如一、問心無愧」。

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