習傳訪哈薩克首都 教宗同期訪問惹會面關注

俄羅斯衛星通訊社援引哈薩克外交部表示，應哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）邀請，習近平將於14日對哈薩克國事訪問，其間將與托卡耶夫會面，並簽署一系列雙邊合作文件。惟中方暫時未有公布有關消息。習對上一次訪問哈薩克，是2017年6月。當年的10月，中共十九大在北京舉行。

哈：不清楚習會否出席宗教峰會

另據意大利教會傳媒「Aleteia」報道，方濟各將於13日至15日赴努爾蘇丹參加一場由哈薩克政府籌辦的宗教峰會，與習近平行程時間有重疊。哈薩克外交部表示，目前還不清楚習近平會否出席宗教峰會，從官方行程上，習近平今次主要是洽簽兩國雙邊政治、商業、經濟、文化和人道主義等領域相關合作協議。若習近平與會該宗教峰會，有機會促成史上首次中國領導人與教宗會面。