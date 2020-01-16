日語教材插圖現「731」惹議 被指聯想侵華部隊 網民爭論毒教材或文字獄

明報記者 王聖辰

官方「人教社」出版 日本人參與編寫

根據網傳信息，在某出版社日語教材書上有一幅插圖，顯示4名穿着籃球服交談的男生中，左邊3人的胸口分別印有「7、3、1」三個數字，連起來即是「731」。「731」通常被用來指代表「731部隊」。據史料記載，731部隊是舊日本帝國陸軍關東軍防疫給水部本部的通稱號，曾於戰爭期間使用活體中國人、蘇聯人和朝鮮人進行生化武器效果實驗。

涉事教材書為人民教育出版社的《日語（九年級）（全一冊）》，相關插圖為該課本第96頁、第7課習題中的一幅插圖。而教材版權頁顯示，教材的主要編寫人員有8人，其中岩本雅子、清水昭子、渡邊良康3人被網民指是日本人。

事件隨即引起爭議，有網民指插畫讓人很難不聯想到731部隊，質疑為何其他諸多數字不用，非要選用「731」，「3個人的身上的數字能有多少組合？為什麼就偏偏是731這個？還是日語上」。極目新聞亦引述一名日語校外輔導老師，表示其本人用過該教材給學生輔導，但此前未關注到插圖問題，認為插圖肯定是不合適，數字確會讓人產生不好聯想，放入教材不妥當。

但亦有許多網民認為，插畫只是數字巧合，稱之「毒教材」屬「小題大做」。有網民微博留言，稱「只是畫了『731』三個字，不代表畫者支持日軍731部隊舉動，有可能是要提醒孩子們這段歷史的用意」。更有人表示，「太恐怖了，難道要回到文字獄時期？」。

陌生人湧騰訊會議「爆破」網課

此外，疫情之下，內地網課持續。自媒體「橡果Acorn」報道，近期多地師生表示，網課中有大量陌生人湧入騰訊會議直播間，謾罵老師、放哀樂、發色情影片。該騷擾行為被稱為「網課爆破」，參與者多為閒散人員，透過不想上課學生提供騰訊會議號，按時間「定點爆破」，導致很多網課被迫終止。消息稱，個別地區教育局打算棄用騰訊會議，轉投其他網課程式。