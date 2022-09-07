習促提升科技攻關體系化能力

要在重要領域贏戰略主動

新華社報道，習近平在主持會議時強調，要發揮中國社會主義制度能夠集中力量辦大事的顯著優勢，強化黨和國家對重大科技創新的領導，充分發揮市場機制作用，圍繞國家戰略需求，優化配置創新資源，強化國家戰略科技力量，大幅提升科技攻關體系化能力，在若干重要領域形成競爭優勢、贏得戰略主動。

會議指出，健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，要把政府、市場、社會有機結合起來，科學統籌、集中力量、優化機制、協同攻關；要加強戰略謀劃和系統佈局，堅持國家戰略目標導向，瞄準事關中國產業、經濟和國家安全的若干重點領域及重大任務，明確主攻方向和核心技術突破口，重點研發具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術。

加強黨集中領導 建權威決策體系

同時，要加強黨中央集中統一領導，建立權威的決策指揮體系。要構建協同攻關的組織運行機制，高效配置科技力量和創新資源，強化跨領域跨學科協同攻關，形成關鍵核心技術攻關強大合力；要推動有效市場和有為政府更好結合，強化企業技術創新主體地位，加快轉變政府科技管理職能，營造良好創新生態，激發創新主體活力。

會議還審議通過了《關於深化院士制度改革的若干意見》、《關於全面加強資源節約工作的意見》、《關於深化農村集體經營性建設用地入市試點工作的指導意見》、《關於進一步深化改革促進鄉村醫療衛生體系健康發展的意見》等。

上月9日，美國總統拜登正式簽署《晶片和科學法案》，其內容除促進國內半導體產業發展外，也有針對中國的意味，引起中國抨擊，指摘美國針對特定國家的歧視性條款，違反世界貿易組織公平開放原則。