習促提升科技攻關體系化能力

【明報專訊】中央全面深化改革委員會昨舉行第二十七次會議，審議通過了《關於健全社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制的意見》等文件，習近平表示，要優化配置創新資源，強化國家戰略科技力量，大幅提升科技攻關體系化能力，在若干重要領域形成競爭優勢、贏得戰略主動。
要在重要領域贏戰略主動
新華社報道，習近平在主持會議時強調，要發揮中國社會主義制度能夠集中力量辦大事的顯著優勢，強化黨和國家對重大科技創新的領導，充分發揮市場機制作用，圍繞國家戰略需求，優化配置創新資源，強化國家戰略科技力量，大幅提升科技攻關體系化能力，在若干重要領域形成競爭優勢、贏得戰略主動。
會議指出，健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，要把政府、市場、社會有機結合起來，科學統籌、集中力量、優化機制、協同攻關；要加強戰略謀劃和系統佈局，堅持國家戰略目標導向，瞄準事關中國產業、經濟和國家安全的若干重點領域及重大任務，明確主攻方向和核心技術突破口，重點研發具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術。
加強黨集中領導 建權威決策體系
同時，要加強黨中央集中統一領導，建立權威的決策指揮體系。要構建協同攻關的組織運行機制，高效配置科技力量和創新資源，強化跨領域跨學科協同攻關，形成關鍵核心技術攻關強大合力；要推動有效市場和有為政府更好結合，強化企業技術創新主體地位，加快轉變政府科技管理職能，營造良好創新生態，激發創新主體活力。
會議還審議通過了《關於深化院士制度改革的若干意見》、《關於全面加強資源節約工作的意見》、《關於深化農村集體經營性建設用地入市試點工作的指導意見》、《關於進一步深化改革促進鄉村醫療衛生體系健康發展的意見》等。
上月9日，美國總統拜登正式簽署《晶片和科學法案》，其內容除促進國內半導體產業發展外，也有針對中國的意味，引起中國抨擊，指摘美國針對特定國家的歧視性條款，違反世界貿易組織公平開放原則。
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