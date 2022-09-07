增至逾66死 山泥毁基建形成堰塞湖 瀘定地震恐釀廣泛地質災害

當局轉移下游受威脅區群眾

綜合新華社、上游新聞等內媒報道，66名罹難者中，包括甘孜州38人、雅安市28人，另15人失聯、253人受傷。截至昨早7時，出現10次3.0及以上的餘震。因餘震不斷，當局加緊疏散民眾，包括甘孜州、雅安市共安置5萬餘人。此外，建築、道路、通訊、電力及水利等基礎設施嚴重受損。初步統計，243間民房倒塌、13,010間受損，兩棟公共建築倒塌、142棟受損，4棟酒店、民宿等倒塌、307棟受損；多座變電站損毁，餘4.3萬户用電受影響；震區8條農村公路阻斷；累計造成289個基站停運，55公里光纜損毁，3.5萬戶通訊中斷。

其中，位於震央海螺溝景區的兩間酒店樓體全塌，該酒店的老闆徐先生表示心有餘悸，仍處「懵」的狀態，稱「從未見過這麼兇的地震」。震央附近的成都山地災害與環境研究所貢嘎山高山生態系統觀測試驗站亦受損嚴重，18名在站人員一度失去聯絡。經初步統計，1人遇難、3人受傷，其餘14人均已安全。

另據央視報道，甘孜州瀘定縣水利局前晚電報顯示，大渡河一級支流灣東河斷流，形成堰塞湖。水利局緊急通知甘孜、雅安提前轉移下游受威脅區域群眾。水利局昨上午稱，灣東河堰塞湖已有較大自然泄流。目前，水利部對四川省啟動水旱災害防禦四級應急響應，要求進一步排查震區水利工程，密切跟蹤大渡河支流灣東河堰塞湖險情。

地震發生後，各救援力量迅速展開人員搜救安置。四川全省680個高速公路收費站開啟應急通道708條，雅康高速瀘定收費站和雅西高速石棉站已全部開啟應急專用通道。

學者警告潰決風險 預報：近日震區有雨

據中新社報道，成都理工大學地災防治與地質環境保護國家重點實驗室，強震地質災害研究團隊利用前期已研發的地震誘發地質災害預測模型，預測瀘定6.8級地震誘發的地質災害。結果顯示，受本次地震影響，瀘定地震誘發大範圍地質災害概率高。分析指，此次地震導致的地質災害類型可能主要以高位崩塌滑坡為主，局部可能出現少量大規模深層滑坡；震區部分流域有發生滑坡堵江-堰塞湖的可能性，需密切關注潰決洪水風險。另據氣象部門預報，未來幾天震區有雨，需密切關注震後滑坡和泥石流災害。

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