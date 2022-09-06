西北工業大學遭網攻 調查指美國安局發動

【明報專訊】中國國家計算機病毒應急處理中心等昨天發布關於西北工業大學遭境外網路攻擊的調查報告，指控網攻源頭是美國國家安全局（NSA），先後使用41種專用網絡攻擊武器裝備，對西北工業大學發起攻擊竊密行動上千次，竊取了一批核心技術數據。外交部對此回應稱，美方行徑嚴重危害中國國家安全和公民個人信息安全。中方對此強烈譴責，要求美方解釋並立即停止不法行為。
核心技術數據被盜 中方強烈譴責
綜合央視、中新社報道，國家計算機病毒應急處理中心和360公司分別發布關於西北工業大學遭境外網路攻擊的調查報告，指控網路攻擊源頭是NSA。今年4月，陝西省西安市公安機關接報，西北工業大學的信息系統發現遭受網路攻擊的痕迹。
西安市公安機關對此高度重視，立即組織警力與網絡安全技術專家成立聯合專案組立案偵查。國家計算機病毒應急處理中心和360公司聯合組成技術團隊，全程參與了此案的技術分析工作。
經過調查，初步判明相關攻擊活動源自NSA「特定入侵行動辦公室」（TAO），攻擊竊密行動的負責人是現任NSA網絡安全主管羅伯特‧喬伊斯（Robert E. Joyce）。
針對各行龍頭企業 無差別監聽手機
調查報告指出，NSA利用大量網路攻擊武器，針對中國各行業龍頭企業、政府、大學、醫療、科研等機構長期作秘密黑客攻擊活動外，還利用其控制的網路攻擊武器平台和網路設備，長期對中國的手機用戶無差別地語音監聽，且非法竊取手機用戶的短訊內容，並對其作無線定位。
國家計算機病毒應急處理中心表示，美方購買境外IP（網際網絡協定）及租用伺服器，對不知情的對象網路攻擊，產生借刀殺人的效果。報告點名美方行為嚴重危害中國的國防、關鍵基礎設施、金融、社會、生產安全等以及公民個人信息，值得深思與警惕。
昨日，外交部發言人毛寧首次在例行記者會上亮相。毛寧稱，上述調查報告揭露美國政府網絡攻擊中國的又一實例，「美方行徑嚴重危害中國國家安全和公民個人信息安全。中方強烈譴責，要求美方作出解釋並立即停止不法行為」。
相關字詞﹕西北工業大學 外交部 美國國家安全局 （NSA） 網絡攻擊