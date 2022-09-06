西北工業大學遭網攻 調查指美國安局發動

核心技術數據被盜 中方強烈譴責

綜合央視、中新社報道，國家計算機病毒應急處理中心和360公司分別發布關於西北工業大學遭境外網路攻擊的調查報告，指控網路攻擊源頭是NSA。今年4月，陝西省西安市公安機關接報，西北工業大學的信息系統發現遭受網路攻擊的痕迹。

西安市公安機關對此高度重視，立即組織警力與網絡安全技術專家成立聯合專案組立案偵查。國家計算機病毒應急處理中心和360公司聯合組成技術團隊，全程參與了此案的技術分析工作。

經過調查，初步判明相關攻擊活動源自NSA「特定入侵行動辦公室」（TAO），攻擊竊密行動的負責人是現任NSA網絡安全主管羅伯特‧喬伊斯（Robert E. Joyce）。

針對各行龍頭企業 無差別監聽手機

調查報告指出，NSA利用大量網路攻擊武器，針對中國各行業龍頭企業、政府、大學、醫療、科研等機構長期作秘密黑客攻擊活動外，還利用其控制的網路攻擊武器平台和網路設備，長期對中國的手機用戶無差別地語音監聽，且非法竊取手機用戶的短訊內容，並對其作無線定位。

國家計算機病毒應急處理中心表示，美方購買境外IP（網際網絡協定）及租用伺服器，對不知情的對象網路攻擊，產生借刀殺人的效果。報告點名美方行為嚴重危害中國的國防、關鍵基礎設施、金融、社會、生產安全等以及公民個人信息，值得深思與警惕。

昨日，外交部發言人毛寧首次在例行記者會上亮相。毛寧稱，上述調查報告揭露美國政府網絡攻擊中國的又一實例，「美方行徑嚴重危害中國國家安全和公民個人信息安全。中方強烈譴責，要求美方作出解釋並立即停止不法行為」。