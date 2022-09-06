「軒嵐諾」帶來強風雨 浙江預先疏散31萬人

據新華社報道，「軒嵐諾」中心附近最大風力有16級（55米/秒），受此影響，昨日白天長三角地區沿海有風雨天氣，其中浙江東北部、上海、江蘇東南部等地有大到暴雨；巴士海峽、台灣以東洋面、東海、黃海中部和南部、釣魚島附近海面、長江口區、杭州灣、台灣島沿海、浙江東北部、上海、江蘇東部及沿海有6至9級大風，陣風10至11級，其中東海大部、黃海南部、杭州灣、浙江東北部沿海風力有10至12級，陣風11至13級。

中央氣象台預計，「軒嵐諾」強度將逐漸減弱，並於昨日開始轉向東北方向移動，今晨到上午登陸或擦過韓國南部沿海，之後進入日本海向東北方向快速移動，逐漸轉為溫帶氣旋。

「天目新聞」引述浙江省防汛防旱指揮部消息指出，截至周日下午，浙江省共疏散312,177人，累計開放避災安置場所7309個（使用1634個），集中安置60,693人。全省當天提升地質災害應急響應至三級。寧波、溫州均發布通知，全市各中小學、幼稚園、校外培訓機構昨日停課1天。