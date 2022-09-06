多個景區通訊中斷 店員失聯老闆擔心

臥龍大熊貓由室內跑到戶外

網上片段顯示，地震發生時，瀘定縣的民眾跑到戶外空曠處避震，學校師生疏散到操場。有人拍攝家中吊燈劇烈晃動的畫面，火鍋和魚缸的水搖至溢出；有店舖因晃動劇烈，物品紛紛倒落；臥龍大熊貓保護區多隻大熊貓在地震時由室內跑到露天地方。此外，地震時災區多座山出現不同程度垮塌，山石滾落冒起大量白色粉塵，影響交通。

此次地震的震央附近有多個景區，包括燕子溝、海螺溝冰川森林公園、貢嘎雪山等。據《瀟湘晨報》報道，海螺溝一家民宿老闆彭女士稱，她正身處瀘定縣，一直未能聯繫上身處景區的店員和家人，感到很心焦。

另據「極目新聞」報道，距離震中海螺溝20公里內的磨西鎮多家商戶，均未能接通電話；海螺溝景區內的多家溫泉度假村及酒店，部分電話也未能接通。

在海螺溝景區周邊擁有5家民宿的魏先生表示，他曾聯繫磨西鎮分店的店員，他們都表示很安全，昨下午再次聯繫時卻發現通訊已經中斷。