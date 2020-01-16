四川瀘定縣6.8級地震46死 周邊200公里近5年最大地震 習：首務搶救生命

綜合新華社、央視等內媒報道，習近平昨對今次地震作出指示，要求把搶救生命作為首要任務，全力救援受災群眾，最大限度減少人員傷亡。總理李克強也作出批示，要求抓緊核實災情，全力搶險救援和救治傷員，妥善安置受災群眾等。

震源深度16公里 滇陝有震感

中國地震台網昨中午12時52分錄得，四川甘孜州瀘定縣發生6.8級地震，最高烈度達9級，震央位於北緯29.59度，東經102.08度，震源深度16公里（見圖）；4分鐘後，四川雅安市石棉縣亦發生4.2級地震，震源深度15公里。震央20公里內有磨西鎮、得妥鎮等4個鄉鎮，距離震中最近的縣城為39公里外的瀘定縣；震央50公里範圍內人口數目約33萬。

經初步勘探，瀘定縣磨西鎮、燕子溝鎮通訊中斷，得妥鎮山泥傾瀉與房屋受損較嚴重，冷磧鎮道路中斷。地震還造成甘孜州、雅安等地部分變電站和輸電線路停運。

至昨晚截稿前，地震已造成46人遇難。前方指揮部披露，地震已經造成甘孜州29人遇難，雅安市17人遇難，另有16人失聯，50人受傷。傷亡人數仍在統計中。

武警消防醫療635人救援

地震發生後，應急管理部亦啟動國家地震應急三級及四級救災應急響應；四川省消防救援總隊調派30人趕赴震央核查災情，甘孜、成都、德陽、樂山、雅安、眉山、資陽7個支隊共530人地震救援力量趕赴震中展開救援；州級部門派出武警消防、醫療救治、通訊電力等635名人員展開搶險工作，300人的救援隊伍已到達震央。

此外，四川啟動自然災害二級救助應急響應，緊急調配第一批3.2萬件救災物資支援地震災區；四川財政廳向甘孜州、雅安市緊急調撥專項資金1.5億人民幣；中國紅十字會總會啓動三級應急響應，緊急支援瀘定縣、石棉等受災地區1000個「賑濟家庭箱」、300張折疊牀、20頂帳篷等應急物資。

據「川觀新聞」消息，四川省委書記王曉暉昨召開瀘定地震搶險救災工作調度會，要求瀘定縣委、縣政府迅速組織力量，爭分奪秒做好抗震救災工作。他強調，抓緊72小時黃金救援期，進村入戶開展地氈式搜救，確保不留死角盲區。

專家：近期原區更大地震可能不大

「紅星新聞」報道，地震專家綜合分析認為，近期原震區發生更大地震的可能性不大，餘震活動仍將持續一段時間。截至昨下午3時，共記錄到3.0級及以上餘震3次，其中4.0到4.9級地震1次，3.0到3.9級地震2次。報道指出，本次地震為震中周邊200公里內近5年來最大地震。

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