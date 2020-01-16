103城市涉疫新高 成都再一連三日驗核酸

國家衛健委公布，內地前天新增1673宗本土病例，包括314宗確診及1359宗無症狀感染。確診個案中，四川98宗佔最多，其中72宗在成都，其次是廣東79宗和西藏51宗；本土無症狀感染中，西藏佔505宗最多，四川88宗，廣東24宗。

增1673宗 33市涉封控

據「財新網」報道，繼海南、西藏、新疆、青海、雲南等多個旅遊熱門省份陸續出現疫情，相繼實施「靜態管理」後，進入8月底，河北、四川、遼寧、廣東等地疫情開始升溫。9月1日，成都市全體居民「原則居家」；9月2日，深圳市龍華、羅湖、福田、龍崗、南山、寶安6區相繼宣布「全區靜態管理」。

目前全國至少7座省會城市、1座直轄市在內的33座城市因疫情處於部分或全部靜態管理，包括四川成都、西藏拉薩、青海西寧、新疆烏魯木齊、河北石家莊、貴州貴陽、黑龍江哈爾濱，逾6500萬居民受影響。截至上周四，全國26個省市自治區的103座城市報告疫情，為2020年初疫情出現以來的最高紀錄。

據「成都發布」官方微博消息，成都今輪疫情自8月26日以來快速上升，目前仍處於高位波動。近3天，每日新增病例均逾150宗，存在多條傳播鏈，社會面傳播風險高，防控形勢嚴峻複雜。8月12日至上周五（9月2日），全市累計報告本土病例1053宗。

（綜合報道）

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