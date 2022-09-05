數學天才柳智宇還俗 開發心理課月薪兩萬

綜合中新社、「九派新聞」等內媒報道，柳智宇曾就讀武漢華師附中，2006年獲國際奧林匹克數學競賽滿分金牌，以優異成績保送至北大數學系，被人稱為「天才少年」。2010年，柳智宇本科畢業後，他放棄麻省理工學院全額獎學金，選擇去北京西郊龍泉寺剃度出家，法名「賢宇法師」。

8年未會敲木魚 受壓遂還俗

此舉在當時引發社會熱議，但柳智宇表示不後悔。他日前在微博回應稱，因為長期的做題訓練，高三時患上眼疾近乎失明，進入北大後，更需付出百倍努力維持數學成績，因此失去對數學的熱情。在北大讀書期間，柳智宇機緣巧合下接觸到佛學，他表示，「早先學習數學的時候，也是把數學當作一種修養心性」，於是選擇去龍泉寺出家。

出家後的日子並不清淨，柳智宇日前接受內媒訪問時憶述，初入龍泉寺就感受到落差，除了誦經拜佛，僧人們還需做飯、蓋房子，但這些生活技能他學得很慢，在寺8年，仍未學會敲木魚，還曾因為生活習慣與室友爭執。他表示，在寺潛心修行期間總有人問他是否開悟，讓他感到壓力，「彷彿不開悟就是一種罪過」。直到今年，經過與朋友、長輩討論，柳智宇決定還俗下山。

柳智宇還俗的決定再次引發網民熱議，有網民支持他的決定，「好棒啊，走上自己追尋的路」，也有網民批評稱，「浪費國家教育資源」、「明明能攻克世界級的數學難題，卻要在微博被問些雞毛蒜皮的事」。

自願減薪 稱不買車樓不生子

目前，柳智宇正在北京一家心理諮詢公司任職事業部部長，專門開發心理學課程。柳智宇的管理理念是同甘共苦，最初公司承諾給他月薪3萬人民幣（下同，約3.4萬港元），但他主動要求降到2萬（約2.2萬港元），他說，「扣完稅1萬多，我不買房、不買車，更不想生孩子，還不如多奉獻給大家」。

據「藍鯨財經」報道，柳智宇的心理學系列課程為網絡直播課程，其中包含直播課8次、小組練習8次，每次兩小時、報名費用從980至4980元（約1115港元到5665港元）不等。