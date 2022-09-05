栗戰書赴俄論壇 另訪蒙古尼泊爾韓國

爆疫後首出訪政治局常委

新華社昨天披露栗戰書將出訪的消息。栗戰書也是今年2月俄烏戰爭爆發至今，中國赴俄訪問級別最高的官員。東方經濟論壇將於今日（5日）至8日在海參崴俄羅斯島遠東聯邦大學（FEFU）校園內舉行，該論壇主旨是鼓勵外國在俄羅斯遠東地區投資。

另據韓聯社報道，栗戰書將從15日起訪問韓國，為期3天。他將於16日同金振杓會談，共慶中韓兩國建交30周年，探討兩國合作方案。雙方將於16日下午2時會晤，會後將發布聯合新聞稿。金振杓當天將在國會議長公館舉行晚宴，歡迎栗戰書來訪。報道稱，栗戰書還將拜會韓國總統尹錫悅，外界關注雙方屆時會否討論中國國家主席習近平與尹錫悅會談事宜。

栗戰書現年72歲，中共二十大將在10月16日於北京召開，屆時，栗戰書料將卸下黨內職務。

自2019年底爆疫以來，中國7名政治局常委至今暫未出境外訪。此前，印尼總統佐科接受彭博社訪問時表示，國家主席習近平計劃出席11月在峇里舉行的二十國集團領導人（G20）峰會。如果成行，這將是習近平自從爆疫以來首次出國。