陸機越海峽中線 上月300次新高 美智庫：大陸開始抹去中線 更多演習耗台軍精力

444次進防空識別區單月新高

據「美國之音」報道，台灣國防部的公開信息顯示，單計8月份，台軍方在防空識別區追蹤了解放軍軍機的444次飛行，是去年10月196次（單月飛行次數最高紀錄）的兩倍多。2020年9月到今年7月底，解放軍軍機共有23次飛越「海峽中線」；但今年8月，解放軍軍機在台灣海峽中線上空的越界活動達300架次，為有紀錄以來最高。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，海峽中線長期以來一直被視為避免衝突的一種方式，但大陸已經開始抹去中線，海軍艦艇和飛機幾乎每天都在中線上空飛行，他們試圖耗盡台灣飛行員和維修人員的精力，並向台灣民眾灌輸一種心理上的「絕望感」。她表示，北京可能會繼續更多演習，目的是縮小台灣的活動空間，並質疑台灣對防空識別區和專屬經濟區的主張。

台灣國防安全研究院網路安全與決策推演研究所助理研究員杜貞儀則認為，北京可能利用佩洛西的訪問作為藉口，來實現延長軍事演習的長期目標。

北大智庫：美每日派5機蒐情報

另北京大學旗下智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）2日在Twitter稱，今年8月，美軍在南海出動46架次偵察機，比7月的67架次減少三分之一。SCSPI指出，為了偵察解放軍在台灣周邊的軍演，根據飛機監視系統ADS-B，美軍8月在南海出動了6種偵察機，包括地面追蹤的E-8C「聯合星」偵察機和蒐集信號的RC-135V偵察機。

SCSPI主任胡波表示，美軍偵察機在南海出任務的次數減少，主要原因是解放軍在台灣四周軍演期間，美軍派偵察機前往台灣周邊偵察。他說，「在（解放軍）軍演期間，美軍每天派5架次偵察機在台灣周邊蒐集情報」。

而根據美國軍事專家布朗（Gerald Brown）和路易斯（Ben Lewis）蒐集的資料，解放軍8月共有446架次軍機進入台灣防空識別區，今年累計已達1098架次，超過去年的972架次。

美國網絡軍事媒體「The Defense Post」上周四（1日）以「創紀錄」形容8月份解放軍軍機繞台，指單月數量接近2021年的一半，顯見北京試圖以軍事力量改變台海現狀的圖謀和野心。報道又形容解放軍8月4日至7日的「鎖台軍演」，派遣軍艦、導彈和戰鬥機進入台灣周邊海域和天空，是「1990年代中期以來規模最大、最具侵略性的演習」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676