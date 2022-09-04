成都檢測系統癱 居民捱雨久候 開發商歸咎網絡 當局道歉改錯峰驗核酸

有2000萬居民的成都宣布1日到4日在全員核酸檢測，前晚（2日）有當地網民反映核酸系統異常，導致市民雨中排隊數小時。網傳照片可見拿傘排隊的長長人龍，亦有志願者高舉手機，似為系統尋信號。有網民稱，「排隊排了好久，結果系統徹底崩潰了，做不了核酸了。」「我去了兩個核酸點，都因為系統崩潰做不了核酸。」「前幾天已經崩潰一次了，今天又崩潰了。」

聲明自誇阻斷疫情貢獻 受政府表揚

昨日，負責開發成都核酸系統的東軟集團發聲明解釋，前晚採用的系統是為應對成都大規模檢測期間系統穩定性而開發的新系統，系統出現延遲屬於網絡問題，經排查後已復原。聲明又自誇公司開發的核酸檢測系統為阻斷疫情做出了貢獻，多次受到國務院疫情聯防聯控小組以及各級政府的感謝信和表揚。不過，昨日下午1時左右，核酸系統再度故障，1小時後才恢復運行。東軟稱具體網絡故障的原因，相關部門正在排查。

網民斥卸責 志願者指睜眼說瞎話

對於東軟的聲明，成都市民並不賣帳，有網民表示東軟是在推卸責任，還有成都志願者表示，當日除了東軟的核酸系統故障之外，其他需要網絡的系統都無問題，直指東軟「睜眼說瞎話」。

針對市民雨中苦候驗核酸，成都防疫指揮部昨向市民道歉，稱核酸檢測系統出現異常，是由於對短時間內多人同時訪問的預估不足，導致系統延誤，檢測進度緩慢。故障發生後已立即組織專業技術團隊與開發商一起排查原因，積極搶修。在增加多台伺服器、提升關鍵參數設置後系統逐步恢復，但還存在不確定性。為保障檢測順利進行，成都市將採取錯峰核酸等措施。四川通信管理局稱，會全力做好核酸檢測等重點涉疫系統網絡保障。

而在「原則居家」期間，當地一女子在網絡發布短片，展示自家11個雪櫃表示不缺物資，就是有點費電，想「記錄一下」。《中國經濟周刊》報道，有成都市民表示，除了各類辣椒被搶空，超市肉菜仍有供應。成都昨日超市、農貿市場正常營業，未見物資短缺。

（綜合報道）

（新冠疫情）