將簽警政海巡協定

中央社報道，拿塔諾昨清晨約5時55分抵達桃園國際機場。台外交部發新聞稿表示，蔡英文將以隆重軍禮歡迎及「國宴」款待，台外長吳釗燮也將設宴款待，雙方將會晤討論如何持續深化雙邊合作，並就區域情勢、氣候變遷等共同關切議題深入交換意見。

外交部稱，拿塔諾此行將與吳釗燮簽署「重申外交關係聯合公報」，並分別與內政部及海洋委員會代表簽署「警政合作協定」及「海巡合作協定」，在既有堅實基礎上持續深化兩國邦誼，並強化雙方在警務及海巡領域的合作。此外，圖瓦盧公共工程、基礎建設及環境部部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）將與國立中山大學簽署「台吐海洋科學及工程研究中心合作備忘錄」，進一步促進兩國在教育及海洋環境研究的交流。

拿塔諾上任以來，多次在國際場合發聲力挺台灣，包括協助台灣推動參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）及《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）。