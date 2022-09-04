台加快軍購應對台海局勢 台專家：強化雷達重要

圍繞這筆旨在售賣雷達預警系統、反艦導彈和空對空導彈的高額採購交易，台「國家政策研究基金會」副研究員揭仲向本報分析，就兩岸當前軍力呈現，繼續強化雷達預警監測的性能會更具現實效益，新竹樂山之巔的長程預警雷達配上愛國者三型導彈，對大陸傳統彈道導彈仍有不俗攔截力。同樣受訪的台灣軍事專家陳國銘也認為，防禦並非意指面面俱到，而是要對關鍵部分起到防護，比如為政要撤退、資源轉移爭取時間等，因此雷達維護的重要性甚過採購導彈。

揭仲和陳國銘都認為，台灣多年來武器採購一直未得到充分滿足，這多因美國「不對稱戰力」軍售策略掣肘，當中包含不願台擁有自主反攻能力等枱下考量，台補充彈藥存量和購買支援服務等。揭仲認為，短期內難以見到白宮軍售取態會有較大轉變；而陳國銘則見解相反，指俄烏戰爭和8月軍演風波已激化美國將會調整未來軍售內容。

北京軍演，令台灣加緊重塑防衛。揭仲認為當務之急是「轉守為攻」，強化跨海打擊能力，「若真的開戰，台灣擁有跨海攻擊大陸東南沿海省份的能力，才能有效打亂解放軍的登陸計劃，進而替防衛作戰爭取時間」。而陳國銘認為，守勢作戰亦不失為適配台灣現實的有效戰略，台未來應從按大陸武器量級與裝備配置的戰略取態，轉為聚焦於「四兩撥千斤」式的佈局向度，「看看烏克蘭戰場，它給了台灣很多靈感」。

明報記者 王聖辰