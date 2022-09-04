拜登政府再對台軍售 規模迄今最大 值11.6億美元 包括導彈雷達支援

路透社、法新社報道，美國五角大樓下轄的美國國防安全合作署（DSCA）2日宣布，將向台灣出售3批項目，分別包括可用於空對空和地面攻擊任務的響尾蛇導彈及4套戰術導引組件等，售價約8560萬美元；可用於追蹤並擊沉來襲船隻的魚叉反艦導彈及4枚訓練用導彈等，售價約3.55億美元；以及約6.654億美元對承包商後勤保障支援，主要用於維護和升級自2013年起運行的長程預警雷達（SRP）的運作。

今次軍售是拜登政府自去年1月上任以來第六度、今年第五次對台軍售，也是迄今規模最大一筆對台軍售案，相當於前5次對台軍售11.73億美元（約92億港元）的總合。今次魚叉導彈的主要承包商為波音公司，而響尾蛇導彈及雷達項目的主要承包商是雷神公司（Raytheon Company）。美方指，響尾蛇導彈有助台灣提升作戰效益，對抗或嚇阻侵略，而監視雷達系統有助提升台灣的威脅警告能力，對區域安全非常重要。

華府：令台維持足夠防衛能力 符一中政策

就軍售案，華府表示有關交易可令台灣維持足夠防衛能力，符合美國的一個中國政策，並呼籲北京停止向台施加軍事、外交及經濟壓力，改為同台有意義對話。白宮國安委員會中國事務高級主任羅森伯格（Laura Rosenberger）認為，中國大陸試圖改變台海現狀，美方需為台提供維持自衛能力所需的東西。美國國防部則強調，美對台售武不會改變區域基本軍事平衡。美台商業協會亦表態歡迎，但會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表達擔憂，指這些皆非新增戰力，雖符合美方的不對稱戰力構想，但無法讓台灣應對封鎖威脅，若不讓台建構全面防禦力，隨着時間推移將形成新缺陷。

台稱堅定展自我防衛決心 京促撤回

台灣外交部昨（3日）發聲明對今次軍售表示高度歡迎，感謝美國落實對台安全承諾。台灣國防部同日亦指，將進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效，並表示今次軍售有助建構台灣應對海、空灰色地帶壓迫，發揮長程導彈預警最大效益。總統府發言人張惇涵也稱，台灣會堅定地展現自我防衛的決心與能力，會與理念相近國家持續深化合作關係，守護台海及印太區域的和平穩定。

北京方面則要求美撤回軍售。中國駐美大使館發言人劉鵬宇昨稱，美國對台軍售相關協議嚴重危害華府與北京關係，呼籲美國撤銷有關協議，否則中方將根據事態發展，採取正當及必須的反制措施。

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