河南村鎮銀行苦主示威 南京銀行分行：博關注

【明報專訊】河南、安徽近期發生的多間村鎮銀行爆煲醜聞，正蔓延更多銀行。網傳昨日清晨，有河南村鎮銀行存戶聚集在南京銀行位於浙江杭州的一間分行外維權，其間有警方到場介入，事件引來該行疑似同樣爆煲的猜測。有該行人士向本報表示，爆煲一事子虛烏有，稱維權的人是故意「博關注」，而且「有組織」。
明報記者 王聖辰
南京銀行為河南村鎮銀行清算行
微博等平台有網民昨陸續爆料稱，當天清晨，部分河南村鎮銀行存戶苦主聚集在南京銀行一間杭州支行門口維權，要求償還存款。多組網上圖片和影片顯示，近百名抗議者站在該行門前，手舉寫有「冤」字的紙牌表達訴求，亦有部分人靜坐地上。事發路邊停有特警車輛，有身穿藍色制服或帶「特警」、「保安」字樣服裝的數十名警員排成人牆、維持秩序，部分警員勸說示威者並作登記。另有網傳短片顯示，一處類似會議室的場所，有警員向在場百餘名維權者發放早餐。本報比對發現，部分在場者穿著與在維權現場相脗合。
浙江報業集團旗下「銀柿財經」稱，今次事件或與南京銀行作為河南村鎮銀行清算行有關，而導火線是河南銀保監早前公布新一輪墊付安排，要求「儲蓄金額50萬元（人民幣，下同）以上的按50萬元墊付」所引發的爭議。有示威者指出，河南村鎮銀行存戶的一、二類實體卡（一類屬全功能戶口、二類則戶口有限額）存款是經南京銀行清算到河南村鎮銀行，但目前無法提領50萬元以上大額存款，要求南京銀行出面解釋錢的去向。
通過有資質銀行代辦理資金清算業務，以此間接加入央行支付清算系統，是目前內地村鎮銀行的普遍做法。而南京銀行這類商業銀行在代理清算業務時，只作為資金清算通道，並不承擔資金風險。
南京銀行職員稱爆煲「子虛烏有」
就此事件，本報致電網傳事發地南京銀行杭州分行濱江科技分行，有工作人員向記者證實，昨確發生維權事件，事發為早上6時40分許，但人群後續很快散去，「我早上8點05分來上班時，支行門外已經一個人都沒有，9點鐘是正常開門的，白天他們都沒有再過來」，且昨天「也沒有人進我們店裏來鬧」。
該人士稱，昨天示威者主要來自杭州周邊地區，是刻意挑選銀行未開門時段聚集，稱他們目的就是為了「博關注」，「想利用我們7月那次輿情」製造話題，且表示這些人「其實是有組織的」。自6月末至7月初，南京銀行先後爆出原行長林靜然辭職、掛職南京副市長鄧智毅分管該行、原西部證券分析師傅鳴非爆料「內幕」、該行突啟用新印章等系列事件，引發公眾對其債務危機的猜測。
對於網傳南京銀行「沒有錢了」，該人士稱，目前銀行經營一切正常，「櫃枱有充足的錢」可隨時辦理取款等業務。他還稱，該行與存戶維權事件完全無關，因為「他們的存款根本就不是我們行清算的，我們怎麼賠給他們啊」。