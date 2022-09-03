河南村鎮銀行苦主示威 南京銀行分行：博關注

明報記者 王聖辰

南京銀行為河南村鎮銀行清算行

微博等平台有網民昨陸續爆料稱，當天清晨，部分河南村鎮銀行存戶苦主聚集在南京銀行一間杭州支行門口維權，要求償還存款。多組網上圖片和影片顯示，近百名抗議者站在該行門前，手舉寫有「冤」字的紙牌表達訴求，亦有部分人靜坐地上。事發路邊停有特警車輛，有身穿藍色制服或帶「特警」、「保安」字樣服裝的數十名警員排成人牆、維持秩序，部分警員勸說示威者並作登記。另有網傳短片顯示，一處類似會議室的場所，有警員向在場百餘名維權者發放早餐。本報比對發現，部分在場者穿著與在維權現場相脗合。

浙江報業集團旗下「銀柿財經」稱，今次事件或與南京銀行作為河南村鎮銀行清算行有關，而導火線是河南銀保監早前公布新一輪墊付安排，要求「儲蓄金額50萬元（人民幣，下同）以上的按50萬元墊付」所引發的爭議。有示威者指出，河南村鎮銀行存戶的一、二類實體卡（一類屬全功能戶口、二類則戶口有限額）存款是經南京銀行清算到河南村鎮銀行，但目前無法提領50萬元以上大額存款，要求南京銀行出面解釋錢的去向。

通過有資質銀行代辦理資金清算業務，以此間接加入央行支付清算系統，是目前內地村鎮銀行的普遍做法。而南京銀行這類商業銀行在代理清算業務時，只作為資金清算通道，並不承擔資金風險。

南京銀行職員稱爆煲「子虛烏有」

就此事件，本報致電網傳事發地南京銀行杭州分行濱江科技分行，有工作人員向記者證實，昨確發生維權事件，事發為早上6時40分許，但人群後續很快散去，「我早上8點05分來上班時，支行門外已經一個人都沒有，9點鐘是正常開門的，白天他們都沒有再過來」，且昨天「也沒有人進我們店裏來鬧」。

該人士稱，昨天示威者主要來自杭州周邊地區，是刻意挑選銀行未開門時段聚集，稱他們目的就是為了「博關注」，「想利用我們7月那次輿情」製造話題，且表示這些人「其實是有組織的」。自6月末至7月初，南京銀行先後爆出原行長林靜然辭職、掛職南京副市長鄧智毅分管該行、原西部證券分析師傅鳴非爆料「內幕」、該行突啟用新印章等系列事件，引發公眾對其債務危機的猜測。

對於網傳南京銀行「沒有錢了」，該人士稱，目前銀行經營一切正常，「櫃枱有充足的錢」可隨時辦理取款等業務。他還稱，該行與存戶維權事件完全無關，因為「他們的存款根本就不是我們行清算的，我們怎麼賠給他們啊」。