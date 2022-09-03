北京聞風：中秋逢教師節 月餅監管「三金牌」 ／文：鍾鳴九

中共十八大以來，中秋一直是中央強化監督執紀問責的節點。每年節前，中央部委都會推出「月餅禁令」以正廉潔過節之風氣，以小切口實現大治理。

今年月餅監管連發「三道金牌」，則是在中秋節和教師節疊加的背景下，有針對性地對仍炒作月餅價格的個別企業實施「最嚴限令」，體現中共反腐依然「零容忍」；同時，也體現出中共對線上銷售等隱形變異的腐敗手段有深刻把握。據了解，國家發改委與市場監管總局已赴地方開展聯合巡查，核查月餅餡料、包裝層數、銷售方式等，違規的盒裝月餅將作為問題線索移交審核。

官方通報6「老虎」查處進展

值得注意的是，最近一周，官方通報了6名「老虎」的查處進展。其中有任內被「雙開」的遼寧省原副省長郝春榮、中國人壽保險（集團）公司原董事長王濱、遼寧省人大常委會原黨組副書記、副主任孫國相，也有卸任後被查的福建省廈門市人大常委會原主任陳家東等。

與此同時，中央紀委國家監委網站於近日發文，以中南大學湘雅二醫院副主任醫師劉翔峰為案例，銳評醫療領域的腐敗和不正之風。可見中共二十大前的中央巡視雖已完成，但反腐的高壓態勢未減，金融、政法、醫療、糧食購銷等重點和新興領域的反腐未有鬆懈。

二十大前反腐同時樹立學習榜樣

高壓反腐的同時，中共也為幹部隊伍樹立了學習樣板。本周，全國「人民滿意的公務員」和「人民滿意的公務員集體」表彰大會在京舉行。這是首次以中共中央、國務院的名義對其表彰，習近平等高層會見了受表彰代表。王滬寧在講話中指出，新征程上廣大公務員「要帶頭立德修身、做涵養廉潔文化的表率」。內地官媒稱，這是在中共二十大即將召開之際，激勵廣大公務員和公務員集體奮進新征程、建功新時代。

據觀察，受到表彰的397名公務員和198個公務員集體，來自金融、醫療衛生、交通、生態環境等不同領域，大部分是與民眾聯繫密切的基層。分析人士認為，在二十大召開前，中共嚴把廉潔關、着力政治關，是在保障風清氣正的社會氛圍，以期承啟政治新局。

文：鍾鳴九