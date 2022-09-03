湖北前書記應勇任最高檢副檢察長

武漢爆疫「臨危受命」 年內兩調職

昨日在最高人民檢察院官網「最高人民檢察院領導」一欄，應勇排在最高檢察長張軍之後，為正部級的黨組副書記、副檢察長。排名比常務副檢察長童建明還前。當日，最高檢發布公告稱，根據檢察官法等有關規定，應勇為中華人民共和國一級大檢察官。

公開資料顯示，應勇1957年11月出生，浙江仙居人，大學學歷，法學碩士。有近40年政法系統工作經驗，曾任浙江省高級法院院長、上海市高級法院院長、上海市委常委、組織部長、上海市委副書記、市長等職。

2020年2月13日，武漢爆疫，應勇「臨危受命」，接任蔣超良擔任湖北省委書記。在湖北工作770餘天後，今年3月29日，時任住建部長王蒙徽「空降」湖北，接替湖北省委書記一職。應勇也在卸任後一個月的4月20日，被任命為全國人大憲法和法律委員會副主任委員。此次任職最高檢後，將是他重回政法系統任職。

據新華社，昨日人大常委會還決定免去肖亞慶的工業和信息化部長職務，任命金壯龍為工信部長；免去黃明的應急管理部長職務，任命王祥喜為應急部長；另免去張春生的國家監察委員會委員職務。國務院則任命曹雪濤為國家衛健委副主任；任命林尚立為中國人民大學校長；任命陳雨露為南開大學校長。