《反電信詐騙法》12‧1實施 海外緝犯

新華社報道，《反電信網絡詐騙法》共7章50條，包括總則、電訊治理、金融治理、互聯網治理、綜合措施、法律責任、附則等，立足各環節、全鏈條防範治理電訊網絡詐騙。其中對從事電訊網絡詐騙活動的有關人員，可以按照中國有關規定記入信用紀錄，並規定了具體懲戒措施。

根據先前披露的法律草案，將打擊治理境內的電訊網絡詐騙活動，以及內地公民在境外實施的電訊網絡詐騙活動；境外組織、個人針對境內實施電訊網絡詐騙活動，或為他人實施電訊網路詐騙活動提供產品、服務，損害國家或公民利益的，可以依照該法有關規定處理和追究責任。

去年搗44萬電騙案 拘69萬人

2021年10月19日，《反電信網絡詐騙法（草案）》提請全國人大常委會初審，今年6月，草案進入二審。上月30日，草案三次審議稿提請全國人大常委會審議，昨獲通過。

「界面新聞」報道，全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉曾稱，電騙犯罪活動形勢嚴峻，在刑事案中佔據很大比重，已成為當前發案最高、損失最大、民眾反響最強烈的突出犯罪。據公安部數據，全國公安機關去年共破獲44.1萬餘件電騙案，抓獲69萬餘名犯人，打掉涉「兩卡」（銀行卡、電話卡）違法犯罪集團3.9萬個，追繳返還民眾被騙資金120億元（人民幣，下同）。去年共緊急止付涉案資金3200餘億元，攔截詐騙電話15.5億次、詐騙短訊17.6億條，避免2800餘萬民眾受騙。