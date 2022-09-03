衛健委擬推各省健康碼互通互認 防疫各自為政 消息人士稱實際執行有難度

明報記者 王佩凡

在昨日舉行的記者會上，衛健委規劃司司長毛群安表示，已會同相關部門建立完善跨部門「大數據」共享機制，並依託疫情防控管理平台等資料樞紐實現跨部門資料應用，同時不斷完善健康碼管理，推進健康碼互通互認，在支撐疫情防控的同時，最大程度便利民眾正常通行。

兩方案：各省數據互通 建全國健康碼

就健康碼互通互認，有地方衛健委相關工作人員對本報表示，互通互認工作勢在必行，但實際執行仍有難度。該工作人員稱，推動健康碼互通互認有兩種解決方案，一種是各省之間數據互通，互相承認彼此健康碼有效；另一種是國家統一健康碼數據，建立全國性健康碼。但兩種方式都存在數據及時與否問題，以及各地防疫政策的差異問題，各地數據能否及時互通，政策能否統一調配，是政策落地的最大難題。

其舉例說，如北京現行防疫政策為抵京後24小時至72小時須做1次核酸檢測，而上海現實行低風險區抵滬政策為3天內完成2次核酸檢測。這中間的政策差異，就造成兩地互認健康碼的困難。而且各地現行的因地制宜健康碼彈窗提示，若併入國家統一管理，會造成國家一定負擔，推行阻力較大。

途經某省服務區如廁 需當地健康碼

現行政策下，即便中轉過省，甚至由高速公路途經某省服務區上廁所，都需要準備當地健康碼。該工作人員表示，政策最後的落地方式，可能是對於短期停留或有中轉需求的民眾，各省可互認健康碼，而對於有長期居留需求的民眾，可能除承認外省健康碼有效的同時，也會呼籲民眾準備當地健康碼備用。

事實上，中央早有意統一各地各自為政的防疫措施，上月29日，衛健委曾要求各地落實核酸檢測結果「全國互認」。該工作人員稱，核酸檢測出結果之前需要上報兩個平台，一是省級平台，一是國家平台。在核酸檢測全國互認之後，只需要上傳至省級平台，國家平台會自動抓取數據。比起全國健康碼數據互通的政策差異問題，核酸結果互通的實現難度較小。

有經常跨省出差的徐小姐說，檢測結果互認前，去其他省市都要事先準備紙本核酸證明，而且到埗後仍要在當地做一次核酸，手續複雜，費時費力；但現在她只需打開當地健康碼，就可以查看異地核酸結果，不用再準備紙本報告，也不需再做核酸，比起之前確實節省很多時間。對於全國健康碼互通互認，徐小姐亦表示「非常期待」。

（新冠疫情）

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