深圳6區封控 成都全民居家、檢測4日

據《深圳特區報》官方微博消息，南山、寶安及大鵬新區要求社區小區、城中村實行嚴格管理，非本區居民謝絕進入；各類卡口24小時值守，查驗24小時核酸陰性證明及核酸採樣紀錄；所有外賣、快遞等不進入社區小區和城中村；電影院等娛樂場所暫停營業；全區暫停堂食。離開深圳者須持48小時內兩次核酸檢測證明。

美大使訪滬 排隊做核酸

據「成都發布」微信公眾號消息，成都疫情形勢異常嚴峻，外地輸入的疫情傳播鏈條超過20條。成都宣布昨晚6時起，全體居民原則居家，並由昨起至4日在全市範圍展開核酸檢測。居家期間，每戶每天可安排一人憑24小時核酸陰性證明外出一次，就近採買生活物資。消息一出，大批市民到超市、街市搶購食物及生活物資。

另外，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）前天從北京搭高鐵到上海，昨天他在Twitter發布一張照片，表示他在上海排隊做核酸檢測，引起網民熱議。照片顯示，當時已入夜且剛下過雨，伯恩斯與上海市民排隊等候做核酸。

國家衛健委昨通報，內地前日新增1903宗新冠本土個案，其中廣東新增74宗陽性個案中，深圳62宗佔最多；四川新增221宗陽性個案中，成都157宗佔最多。

（新冠疫情）