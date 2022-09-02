聯國報告：疆或有反人類罪 中國：抹黑 巴切萊特卸任日發表 未提「種族滅絕」

據聯合國人權事務高級專員辦事處官網消息，巴切萊特發表的報告共48頁。報告稱，中方對維吾爾族成員和其他以穆斯林為主的群體的「任意和歧視性拘留」的程度，「可能構成國際罪行，特別是反人類罪」。聯合國警告，有關新疆地區酷刑和強制醫療模式的指控為「可信的」，稱當地情况需要「迫切」的國際關注。不過，報告並未涉及美國及西方部分國家指控的「種族滅絕」。

報告批「任意拘留」維吾爾等族人 中方：「歧視」指摘毫無根據

聯合國人權高專辦官網上載了巴切萊特發表的報告，以及中國政府回應。「聯合國新聞」網站報道，高專辦建議中國政府應採取「迅速措施」，釋放所有被「任意關押」在新疆的人；應讓家人知道被拘留者的下落；呼籲中國對其在新疆的國家安全和反恐政策進行全面法律審查，迅速調查關於在「再教育營」和其他拘留設施中侵犯人權的指稱。中國政府稱新疆地區當局運作原則是法律面前人人平等，指摘其政策「基於歧視」毫無根據；反恐和「去極端化」按照法治進行，絕非打壓少數民族；職業教育和培訓中心是「依法設立的去極端化學習設施」，而非「集中營」；新疆各族勞動者合法權益受保護，不存在「強迫勞動」。

巴切萊特稱受多方壓力 促發表、不發表皆有

自2016年起，新疆當局以反恐及去極端化等為由，大規模建設「職業技能教育培訓中心」。西方部分國家及海外媒體批評這是「再教育營」，並認為其中存在酷刑等侵犯人權行為，中方對相關指控堅決否認。

對於前述報告，美媒引述張軍表示，中國多次告訴巴切萊特，北京不希望公布報告，並再次表示如果報告公布，就是西方對她施壓的結果。巴切萊特5月訪問中國並到新疆視察，她在6月決定不尋求連任，並承諾在任期屆滿前公開報告。她曾表示受到多方面壓力，要求發表或不發表該報告。

中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印發表聲明說，這份報告「完全是美西方國家和反華勢力策劃的鬧劇」，「完全是一份罔顧事實的政治化文件，充分暴露了美西方國家和反華勢力將人權作為政治工具的圖謀」。劉說，高專辦所謂「評估」以有罪推定式的假設為基礎，將反華勢力編造的虛假信息和謊言作為主要信息來源，刻意忽視中國政府提供的權威信息和客觀材料，惡意歪曲中國法律和政策，抹黑中國新疆反恐和去極端化鬥爭，無視中國新疆各族人民共同取得的巨大人權成就，其內容與人權高專在訪華結束時發表的聲明大相逕庭，暴露出高專辦有些人對中國深刻的偏見和無知。劉說，報告嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，嚴重損害高專辦的信譽和公正性。