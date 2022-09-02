「神舟十四」太空人首出艙 作業6小時 經「問天氣閘艙」 背影是地球

昨日下午3時48分，太空人關閉問天艙段間艙門，隨後陳冬、劉洋先後進入艙外太空服，進行出艙前各項準備工作。這是陳冬和劉洋首次執行出艙任務。傍晚6時26分，陳冬打開問天實驗艙氣閘艙艙門。電視畫面顯示，陳冬在出艙口對着鏡頭說，「大家好，我已出艙，感覺良好」。接着陳冬、劉洋在艙外工作，蔡旭哲在核心艙內配合支持。至7時多，他們已完成安裝腳限位器和艙外工作台等任務，然後做問天實驗艙擴展泵組安裝、問天實驗艙全景相機抬升等工作。

據中國載人航天工程辦公室消息，今天凌晨零時33分，經過約6小時出艙活動，太空人完成全部既定任務，陳冬、劉洋安全返回問天實驗艙。

這是中國太空人首次從問天實驗艙的氣閘艙出艙進行艙外活動。此前神舟十二號和神舟十三號任務期間，太空人都是通過天和核心艙的節點艙出艙。

過往經天和節點艙先看星空

太空站系統總體副主任設計師范高潔說，天和核心艙的節點艙空間比較小，人活動的空間大概只有10立方米，而問天實驗艙的氣閘艙空間接近15立方米，內部也比較平整，因此太空人活動的空間範圍更大，方便更換太空服，有利於順利出艙活動。

范高潔又提到，與天和節點艙不同，問天氣閘艙的出艙口設計成面向空間站的「下方」，因此太空人出艙後看到的景象也有所不同。她指出，有別於之前節點艙出艙看到的先是星空，「這次先看到的是我們地球的景象」。

報道稱，神舟十四號太空人乘組自今年6月5日進駐中國太空站以來，已先後完成貨運飛船物資轉移、問天艙平台在軌測試、失重防護鍛煉等工作，進行在軌緊急撤離演練、小機械臂操作等在軌訓練項目。