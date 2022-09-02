「參加孫力軍團伙」 「政法虎」劉彥平雙開

一日3高官被開除黨籍公職

這3名官員此前已落馬受查。其中王濱於今年1月落馬，郝春榮、劉彥平則於3月落馬。據中紀委官網消息，通報指，經查，郝春榮理想信念喪失、紀律意識淡薄、為官不廉、貪慾膨脹、以權謀私。郝春榮是山東煙台人，長期在遼寧工作，曾任遼寧省旅遊局黨組書記、局長，遼寧省旅發委主任等職，2018年1月任遼寧副省長。

劉彥平被稱為「政法虎」，河北豐南人，先後在北京市公安局、公安部任職，2013年6月任公安部副部長，2015年調任國家安全部紀委書記。通報稱，經查，劉彥平理想信念坍塌，黨性原則喪失，政治上徹底蛻變，參加「孫力軍政治團伙」，大搞政治利益交換，投機攀附、操弄權術；道德品行敗壞，大搞權色、錢色交易等。

至昨日，官方公布的「孫力軍政治團伙」已有7人，除公安部前副部長孫力軍，還包括司法部前部長、公安部前常務副部長傅政華，重慶前副市長、市公安局前局長鄧恢林，上海前副市長、市公安局前局長龔道安等人。

昨被「雙開」的王濱是黑龍江哈爾濱人，他有20餘年的銀行從業經歷。通報稱，經查，王濱喪失理想信念，政治意識淡漠，拒不落實黨中央關於防範化解金融風險重大決策部署，既製造、放大金融風險，又大搞金融腐敗等。