蔡英文晤亞利桑那州長 稱盼台美合製「民主晶片」

中時新聞網、《自由時報》等報道，蔡英文會晤期間表示，面對威權主義擴張與後疫情時代的經濟挑戰，台灣期待與美國攜手強化半導體與高科技領域合作，打造更安全、更具韌性供應鏈，共同產製「民主晶片」，維護所有民主盟友利益，並創造更大繁榮。

蔡英文稱，杜席從商業跨入政界，堅定支持台美之間友好關係，照顧台僑企業與台商，指杜席上任以來致力將亞利桑那州打造為半導體與新創產業重鎮，吸引許多重量級國際企業前往投資；2020年台積電前往亞利桑那州鳳凰城建立先進制程半導體晶圓廠，是台美合作打造供應鏈的指標性項目，為台美關係帶來雙贏。

杜席稱，台灣與亞利桑那州共享經濟優勢，尤其在科技與先進製造業，且都是全球半導體的領導者。他指台積電如今將在鳳凰城投資120億美元（約940億港元）興建新的半導體廠，創造2000個工作機會，目前有數百名新招募員工在台受訓。

杜席：會在台設辦事處

杜席表示，上月簽署法案，要在台灣設立對外貿易辦事處，亞利桑那州的活躍商業生態，加上台灣產業創新能力，是雙方合作的致勝法則，盼可持續拓展。蔡英文稱這有助加速雙方經貿合作。

杜席此行為2015年上任亞利桑那州長後首度訪台。他也是繼8月21日印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）率團訪台後，8月訪台的第二位美國州長。