蔡英文晤亞利桑那州長 稱盼台美合製「民主晶片」

【明報專訊】台灣總統蔡英文在台灣國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮等人陪同下，昨於總統府會見美國亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）一行訪團，表示台灣期待與美國共同產製「民主晶片」。杜席說，會在台灣設辦事處。
中時新聞網、《自由時報》等報道，蔡英文會晤期間表示，面對威權主義擴張與後疫情時代的經濟挑戰，台灣期待與美國攜手強化半導體與高科技領域合作，打造更安全、更具韌性供應鏈，共同產製「民主晶片」，維護所有民主盟友利益，並創造更大繁榮。
蔡英文稱，杜席從商業跨入政界，堅定支持台美之間友好關係，照顧台僑企業與台商，指杜席上任以來致力將亞利桑那州打造為半導體與新創產業重鎮，吸引許多重量級國際企業前往投資；2020年台積電前往亞利桑那州鳳凰城建立先進制程半導體晶圓廠，是台美合作打造供應鏈的指標性項目，為台美關係帶來雙贏。
杜席稱，台灣與亞利桑那州共享經濟優勢，尤其在科技與先進製造業，且都是全球半導體的領導者。他指台積電如今將在鳳凰城投資120億美元（約940億港元）興建新的半導體廠，創造2000個工作機會，目前有數百名新招募員工在台受訓。
杜席：會在台設辦事處
杜席表示，上月簽署法案，要在台灣設立對外貿易辦事處，亞利桑那州的活躍商業生態，加上台灣產業創新能力，是雙方合作的致勝法則，盼可持續拓展。蔡英文稱這有助加速雙方經貿合作。
杜席此行為2015年上任亞利桑那州長後首度訪台。他也是繼8月21日印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）率團訪台後，8月訪台的第二位美國州長。