台軍首擊落無人機 京稱不了解 軍事專家指民間操作 籲廈門金門溝通化解

明報記者 王聖辰

彭博：開火突顯台北受壓

中央社報道，台灣金門防衛指揮部通報，昨午12時許發現一架不明來源的民用無人機進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊示警驅離無效後，隨即擊落無人機。據悉，該無人機被擊毁後直接墜海，台軍方並未影到殘骸相片。

台軍派「狙擊手」赴金馬

中時新聞網昨引述消息，指由於台方目前發現的無人機體積小、移動速度快，令守軍難擊中目標；台軍方高層大怒，決定調派受過狙擊手及特等射手訓練的軍士官進駐金門和馬祖，負責應對無人機闖入。

台灣總統蔡英文昨稱，她一定會是台軍最堅強的後盾。蔡說，面對大陸軍事威脅，台灣政府明年度整體防衛預算規模將達5863億新台幣（約1500億港元），較今年增長近14%，又說「我們不會挑起爭端，但不代表我們不會反制」。

汪文斌：台渲染緊張無意義

美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）8月31日就台實彈射擊驅離大陸無人機做法表示，有鑑北京在台海周圍進行毫無必要的軍事「侵略」、武斷及脅迫行徑，台領導人表達的憂慮合乎情理。柯比說，美國不支持任何以單方面行為或武力改變現狀，指「這仍是我們目前政策」。

在北京，外交部發言人汪文斌昨就擊落事件先是表示「不了解相關情况」，後指台當局渲染緊張毫無意義。

昨稱無人機民間擁有 胡錫進表態有異前日

《環球時報》前總編輯胡錫進昨再發文，稱金門方面應克制對待，不要將事情搞成兩岸之間新緊張點，又指金門附近出現的無人機非屬於解放軍，應為廈門民間愛好者所擁有。此前一日，胡錫進曾發文，指台軍就驅趕無人機已開了「第一槍」，稱台方行為是催化局勢的狂妄行動，若台擊落無人機，大陸將有理由擊毁台方目標。

無人機飛越金門並遭守軍槍擊事件，為愈發緊張的台海局勢製造更多不確定。對此，台灣軍事專家陳國銘向本報指出，近期系列無人機事件背後，反映出無人機玩家圈存在不守規矩卻「大行其道」的風氣，部分人出於「好奇心取證」抑或炫耀心理，不斷嘗試讓設備闖入全球共識的禁飛區，即使不涉政治因素，行為本身也已造成干擾。

以陳國銘觀察，近期事件多屬民間玩家行為，輿論有指窺探台灣軍事機密的講法較牽強。他認為玩家有錯在先，擊落其設備亦屬合規，「如果說台灣是中國一部分就可隨便飛，不如試試把無人機飛入解放軍營看看會怎樣？要將心比心」。但他亦指出，台當局亦可在應對手腕上做得更為柔性。他表示，技術上講，施用信號干擾槍或干擾塔都可替代開槍，令到無人機自動原路折返或失控墜落；而台方選擇開槍擊落，更多是因上述設備資源未配發到金門等駐地，暫時別無他法。

陳國銘說，事件應由具有空飛管轄權的廈門和金門當地政府出面介入及溝通，便足以化解，兩岸當務之急應是循此路徑為事件降溫，而不是任之延燒到更高政治層面，「因為要開會（中共二十大）了……為小小航民的行為……搞到動刀動槍很麻煩的」。

台學者指無人機屬認知戰

不過，台國策研究院文教基金會執行長郭育仁指出，無人機是中方對台灰色地帶戰術和認知戰的一部分，這些「侵擾」是想侮辱台軍，台灣政府先是謹慎回應，但隨着「侵擾」日益頻繁，態度也愈來愈強硬。

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