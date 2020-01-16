小學教輔含性暗示 疆出版社指盜版 「人教版」課本插圖變「中國風」 老師批內容編排混亂

「人體藝術字母」有性器官指向

網傳圖片顯示，一本名為《小學劍橋英語同步練習》（三年級上冊）的教輔（補充教材），其中一條題目是「你認識下面的人體藝術字母嗎？請在括號內標號（1-5）」。在選項中，類似「火柴人」的人體通過纏繞、相擁等動作，擺出「A」、「B」、「C」、「D」、「E」5個大寫字母造型，有指該些「火柴人」不但有男女區分，還有明顯的性器官指向。

網民：微博都DQ 還能出版？

圖片在網上流傳後引發熱議，「小學教輔被曝含不雅內容」相關話題一度衝上微博熱搜，有網民表示感到不適，稱「我大受震撼」、「一點也不藝術」、「這類少兒不宜的圖片形態，讓成年人看了都覺得尷尬」，也有網民說「惡心」。

亦有網民質疑為何該練習能出版，「這是練習冊還是小黃書」、「圖片連微博都不過審核，還能出版」。至昨日截稿時，相關圖片已被微博屏蔽。

封面顯示，該練習冊為「新疆文化出版社」出版。「新疆文化出版社」官方微信公眾號發表聲明，稱出版社已對網傳涉事教輔內容，通過對書號、版印次時間等核對審查，發現以上事項均不相符，網傳涉事教輔為非法盜用該社社名、書號的非法出版物。

新疆文化出版社：已向部門反映

聲明指，該出版社已向相關部門反映，協助對該等違法違規行為審查調查並給予維權，同時保留付諸法律手段的權利，請媒體、網絡平台自行刪除已轉載、傳播的該等非法出版物，消除影響。

此外，臨近開學之際，內地有不少家長、學生已經拿到「人教版」的新版教材。「今日頭條」報道，新版教材繪製的封面和插圖都已換成「中國風」，插圖人物形象活潑，有家長稱滿意。但有老師質疑教材內容，指教材知識結構編排混亂，前後章節的知識點串聯不起來。有老師表示，若按照教材編排教學，不利於中小學生學習，認為此次改版換湯不換藥，只把插圖和封面換了就算「交差」。