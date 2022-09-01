「九二共識」30周年研討會 兩岸專家達「重要共識」

今年是海協會與海基會1992年在香港會談滿30周年。新華社報道，大陸海峽兩岸關係研究中心前日在北京舉辦「九二共識」30周年學術研討會，邀請九二共識達成親歷者、兩岸專家學者等60餘人，以線上線下相結合方式參加研討會，並在會上形成「重要共識」。

中共中央台辦、國務院台辦、北京市相關負責人出席研討會並致辭，大陸海協會副會長周寧、孫亞夫出席會議並演講，台灣海基會前副董事長兼秘書長邱進益、前副秘書長李慶平等在現場或以視像方式參加。

海協副會長談4基本意涵

「中國台灣網」報道，周寧會上提出九二共識的四點基本意涵，包括海峽兩岸都堅持「一個中國的原則」；努力謀求國家統一；對於「一個中國」的涵義，認知各有不同，在事務性商談中，不涉及「一個中國」的政治含義；妥善解決商談事務（項）。周稱，沒有第一、二點共識，兩岸談不起來；沒有第三、四點共識，雙方達不成協議。周還指，九二共識在協商過程中，始終與民生議題緊密相關，相輔相成。

專家稱台或成最危險地方

孫亞夫在會上強調，「九二共識」已經鐫刻在歷史上，抹煞不了，歪曲不了，更推翻不了。孫說，在堅持「九二共識」的問題上搖擺不定，既不認同也不否定、莫衷一是，看似可謀取一時之利，實則是機會主義路線，照此走下去，最後將找不到出路。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣會上表示，「民進黨當局若不做出改變，終將被視為阻擾兩岸關係發展的障礙而遭清除」。全國台聯副會長楊毅周說，如果民進黨繼續堅持「台獨」立場，「台灣或將最終成為地球上『最危險的地方』」。

此前，大陸於7月舉辦了「九二共識」30周年座談會，全國政協主席汪洋出席。當時台灣陸委會回應稱，過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識。