不買自走炮 台向美增購18套多管火箭

新一代巡防艦「瘦身」

台灣「遠程精準火力打擊系統」總預算，由去年提交的約150億新台幣（約39億港元），大幅增加至約325億新台幣（約84億港元）。據中央社報道，台方向美國增購海馬斯多管火箭系統，從11套大幅增至29套，陸軍戰術區域導彈也增至84枚，並增購864枚可用於海馬斯系統的「精準火箭」。

美國國務院去年8月宣布核准向台出售40門M109A6等武器，總金額約58.5億港元，是拜登政府首次批准對台軍售。

退伍軍人、民進黨立委蔡適應昨說，台灣三軍明年度沒重大新建案，海軍延宕多年的「新一代導彈巡防艦」，將確定由噸位較小的「新一代輕型巡防艦」取代。

蔡透露，新艦劃分為防空、反潛構型，配備垂直發射系統、拖曳聲納，料2023年開工，2026年完成兩艘原型艦。

購66架F-16V戰機

台空軍對美採購66架F-16V（Blk70）戰機，自明年起至2026年為F-16V（Blk70）編列約1.63億新台幣（約4200萬港元）持續性預算，新建案「敵我識別器詢答密碼機」，避免聯合作戰時對目標產生誤判、誤擊。