不買自走炮 台向美增購18套多管火箭

【明報專訊】台灣國防部明年度預算書昨日（8月31日）送抵立法院，確定軍方將不採購M109A6帕拉丁（Paladin）型自走炮，以增購18套海馬斯（HIMARS）多管火箭系統為替代方案，加上今年原本編列的11套，總數將達29套。戰術區域導彈數量也一併增加，預計2027年交貨。美國去年批准向台出售M109A6，但後來傳出產能緊張及價格、零件補給等問題。
新一代巡防艦「瘦身」
台灣「遠程精準火力打擊系統」總預算，由去年提交的約150億新台幣（約39億港元），大幅增加至約325億新台幣（約84億港元）。據中央社報道，台方向美國增購海馬斯多管火箭系統，從11套大幅增至29套，陸軍戰術區域導彈也增至84枚，並增購864枚可用於海馬斯系統的「精準火箭」。
美國國務院去年8月宣布核准向台出售40門M109A6等武器，總金額約58.5億港元，是拜登政府首次批准對台軍售。
退伍軍人、民進黨立委蔡適應昨說，台灣三軍明年度沒重大新建案，海軍延宕多年的「新一代導彈巡防艦」，將確定由噸位較小的「新一代輕型巡防艦」取代。
蔡透露，新艦劃分為防空、反潛構型，配備垂直發射系統、拖曳聲納，料2023年開工，2026年完成兩艘原型艦。
購66架F-16V戰機
台空軍對美採購66架F-16V（Blk70）戰機，自明年起至2026年為F-16V（Blk70）編列約1.63億新台幣（約4200萬港元）持續性預算，新建案「敵我識別器詢答密碼機」，避免聯合作戰時對目標產生誤判、誤擊。