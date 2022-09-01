再有金門守軍開槍驅陸無人機 胡錫進：帶台海入實彈危險時代

中央社報道，台灣金門防衛指揮部昨晚表示，晚上6時起至8時止，分別於大膽、草嶼及烈嶼地區，發現民用無人機3批、3架次，守軍以實彈防衛射擊驅離後，無人機快速飛離並進入廈門。金防部指出，經守軍以實彈防衛射擊驅離、信號彈通傳臨近駐守部隊後，無人機快速飛離，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。

台國防部：陸船「以民掩軍」

而由台國防部撰寫的《中共軍力報告書》，昨日送抵立法院。比較去年版本，今年新增「非軍事行動」章節，闡述大陸如何透過例如民用無人機等「灰色地帶手段」影響台灣。台國防部指，大陸除運用民用航空器、無人機等測試台軍應處作為外，更利用科研單位的海釣船、海測船等「以民掩軍」方式，加強台海周邊戰場經營。報告又指大陸藉國際政要訪台或特定事件踰越海峽中線，以測試台軍應處作為，或藉軍演實施實彈射擊，對台軍事威懾、造成民心恐慌。

對於金門守軍前日（8月30日）首次向飛臨的大陸無人機開槍，胡錫進在微博稱，這是「多年來台軍對大陸飛行物第一次進行實彈射擊」，性質惡劣。他說台軍已開「第一槍」，若大陸無人機被擊落，將構成極其危險且後果難料的先例，亦意味大陸將有理由對台方某個目標發射實彈，將其擊毁、擊落。他警告，金門守軍正在把台海局勢帶入一個發射實彈並且可能擊落目標的危險時代，給了雙方一個用實彈互射的新空間。