亞利桑那州長訪台 低稅吸半導體廠商 華航362億購波音 國民黨質疑政治介入

8月美方第五團 今晤蔡英文

據中央社報道，台總統府發言人張惇涵昨日表示，蔡英文今日上午接見訪問團，雙方會就深化台美關係及高科技產業和相關領域的產學合作交換意見。這是繼上周印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）率團訪台後，兩周內再有美國州長訪台，也是包括美國議員及官員在內，美方8月第五個訪台團。張惇涵表示，訪團成員包括亞利桑那州商務廳及工商協會負責人，期盼通過交流促進台灣與亞利桑那州在學術、科技及半導體產業等領域有更廣泛合作。

杜席稱台業者擬建20廠

杜席昨日出席在台北舉行的「2022美國商機日」並致辭表示，相當歡迎台灣的半導體廠商前往亞利桑那州投資。他讚揚台積電的效率，表示台積電在亞利桑那州設廠進度先前受疫情影響有所延宕，直到近期終於再度動工，進展很快。

杜席指出，亞利桑那州不僅有英特爾等半導體產業領導廠商長期投資，也具備既有半導體生態系統，並提供全美最低的2.5%單一稅率等稅率優惠；州政府致力消除諸多投資障礙，提供高水準教育體系的人才。他還透露，台灣半導體業者計劃在亞利桑那州建造20座、面積近6.2萬平方米的半導體廠，將在鳳凰城（Phoenix）北部形成半導體聚落城市，創造不少高薪工作機會，有望吸引更多人才與供應鏈廠商匯聚至鳳凰城。

上周五，美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）與蔡英文會晤時，也就強化半導體合作等議題交換意見。

美參議員4月訪台 促購24架波音

此外，美國共和黨另一參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）4月訪台時，公開向台灣總統府表達盼台灣採購24架波音787客機的意願。台灣中華航空8月30日宣布訂購16架波音787-9客機，據「中時新聞網」報道，華航當天舉行臨時董事會通過此案，將以不超過46.08億美元（約362億港元）採購16架波音787-9客機，搭配8架選擇權，取代即將除役的空巴A330-300型客機。

報道指出，格雷厄姆在總統府會晤蔡英文時，直接表態「我們希望你們購買（波音）787」，總統府網站英文稿有此談話，中文稿沒有；格雷厄姆返美受訪時重提「盼台灣盡快宣布購買24架」。

華航過去購機曾傳出受政治干擾，國民黨立院交通委員會委員洪孟楷、民眾黨立委蔡壁如就此次華航客機汰換案，抨擊民進黨政府。洪孟楷說，華航購機案不免讓人質疑與格雷厄姆向蔡英文施壓有關。蔡壁如亦質疑華航受到壓力，說民進黨在處理「美中台關係」上的無能，要用華航投資者血汗錢，為民進黨面子埋單。波音公司737 MAX及787客機近年出現安全及製造問題，各地有航空機構停飛，也有延遲交付生產。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676