「羲和」公布探日成果

中新社報道，「羲和號」全稱太陽Hα光譜探測與雙超平台科學技術試驗衛星，於是去年10月14日發射升空，運行於平均高度為517公里的太陽同步軌道，主要科學載荷為太陽Hα成像光譜儀。

作為中國首名太陽專屬「攝影師」，「羲和號」已成功實現國際首次太陽太空Hɑ波段光譜掃描成像，國際首次在軌獲取太陽Hɑ譜線、SiⅠ譜線和FeⅠ譜線的精細結構。

除了太陽科學探測取得的成果外，新型衛星技術試驗方面，「羲和號」國際首次實現主從協同非接觸「雙超」（超高指向精度、超高穩定度）衛星平台技術在軌性能驗證及工程應用，採用基於「動靜隔離、主從協同」理念的非接觸式磁浮衛星平台，讓相機對得準，拍得穩。實現國際首台太陽太空Hα成像光譜儀在軌應用，實現國際首台原子鑒頻太陽測速導航儀在軌驗證。

目前，「羲和號」每天都在按照既定任務計劃開展科學觀測，已經觀測到近百個太陽爆發活動，相關研究工作正在開展。「羲和號」的科學數據向全球開放共享。國家航天局表示，已組織相關單位提出日地L5點太陽探測、太陽極軌探測、太陽抵近探測等一系列任務規劃，將對太陽進行全方位立體探測，進一步深入認識太陽活動的起源和演化，為推動人類科學文明的發展貢獻力量。